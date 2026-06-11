Tak gra Ukraina. Czy Polacy mają się czego obawiać? WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Starcie Polska - Ukraina w Lidze Narodów. Czy czeka nas trudny mecz? [WIDEO]

W niedzielę 14 czerwca, na terenie Chin, "Biało-Czerwonych" czeka sąsiedzki pojedynek z Ukrainą. Wszystko za sprawą czwartej kolejki tegorocznych rozgrywek Ligi Narodów. W ostatnich latach to reprezentanci Polski wygrywali wszystkie starcia, jednak nie zawsze było łatwo. Czy i tym razem podopieczni Grbicia poradzą sobie z tym rywalem? W jakiej formie znajdują się obecnie siatkarze Ukrainy? Powyższy materiał przedstawia najlepsze zagrania naszych wschodnich sąsiadów z dwóch pierwszych kolejek Ligi Narodów.

Reprezentacja Ukrainy zaczęła tegoroczne zmagania w Lidze Narodów od porażki 0:3 z innym z naszych rywali - Japonią. Z kolei w drugiej kolejce nasi wschodni sąsiedzi pokazali sportową wyższość względem gospodarzy turnieju, Chin. Jak poradzą sobie z "Biało-Czerwonymi"? Czy jest się czego obawiać? Odpowiedzi na powyższe pytania znaleźć można w załączonym materiale, który przedstawia styl i jakość gry reprezentacji Ukrainy.

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