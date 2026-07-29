Słowenia przetrwała próbę nerwów. Niesamowity set na wagę półfinału [WIDEO]

Od początku meczu Słoweńcy potwierdzali, że nieprzypadkowo należą do ścisłej czołówki tegorocznych rozgrywek. W pierwszym secie kontrolowali przebieg wydarzeń przez większość czasu, skutecznie wykorzystując swoje okazje w ataku i zachowując więcej spokoju w końcówce. Turcy momentami potrafili nawiązać równorzędną walkę, jednak ostatecznie musieli uznać wyższość rywali, którzy zwyciężyli 25:21.

Zdecydowanie więcej emocji przyniosła druga partia. Obie drużyny prezentowały wysoką skuteczność ofensywną, a prowadzenie wielokrotnie przechodziło z rąk do rąk. Żaden z zespołów nie potrafił wypracować bezpiecznej przewagi, dlatego o wyniku decydowały pojedyncze piłki. Po niezwykle zaciętej walce Słoweńcy wygrali 35:33 i znaleźli się o krok od awansu do najlepszej czwórki turnieju.

Turcy nie zamierzali jednak składać broni. W trzecim secie odpowiedzieli jeszcze bardziej ambitną grą, zmuszając rywali do walki o każdy punkt. Spotkanie zamieniło się w prawdziwą siatkarską bitwę, w której żadna ze stron nie chciała odpuścić nawet na moment. Każda kolejna akcja zwiększała napięcie, a kibice byli świadkami widowiska godnego fazy finałowej Ligi Narodów.

Ostatnia partia przyniosła coś, czego nie ogląda się nawet na najwyższym poziomie zbyt często. Trzeci set był prawdziwym maratonem nerwów, zwrotów akcji i niewykorzystanych piłek setowych po obu stronach siatki. Przez długie minuty wydawało się, że ta partia po prostu nie chce się skończyć. Ostatecznie to Słoweńcy zachowali więcej zimnej krwi w decydujących momentach, zamykając mecz i przypieczętowując awans do półfinału. Wynik 39:37 pozostanie natomiast jednym z najbardziej pamiętnych setów tegorocznej Ligi Narodów, odzwierciedlając prawdziwą siatkarską ucztę dla kibiców i pokaz charakteru obu reprezentacji.



