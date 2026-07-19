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Siła polskiego ataku robiła wrażenie. "Nie było co zbierać" [WIDEO]

To był wymagający mecz dla podopiecznych Nikoli Grbicia, ale "Biało-Czerwoni" pokazali charakter i odwrócili losy rywalizacji z Francją. Reprezentacja Polski odniosła kolejne ważne zwycięstwo w Lidze Narodów, pokonując rywali 3:1. Zobacz skrót spotkania oraz najpiękniejsze i najdłuższe wymiany, które dostarczyły kibicom w Chicago wielu emocji.

Polscy siatkarze odnieśli kolejne zwycięstwo w Lidze Narodów. Podczas turnieju w Chicago pokonali reprezentację Francji 3:1. Dla zawodników Nikoli Grbicia było to wymagające spotkanie, w którym musieli odwrócić losy meczu po trudnym początku.

W załączonym materiale wideo prezentujemy zestawienie najlepszych akcji oraz najdłuższych wymian całego spotkania, które dostarczyły kibicom wielu emocji.

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Siatkarz w czerwonej koszulce z białymi napisami i logotypami, patrzący w górę, z uniesionymi dłońmi, stojący na hali sportowej podczas meczu.
Wilfredo LeonPiotr Matusewicz East News
Dwaj siatkarze w czerwonych koszulkach świętują udaną akcję, uniesione ręce i wyraźny entuzjazm na twarzach.
Marcin Komenda i Kamil Semeniuk, mecz Polska - Brazyliavolleyballworld.commateriały prasowe
Trener drużyny siatkarskiej w białej koszulce z logo sponsorów, z założonymi rękami i skupionym wyrazem twarzy, znajduje się na hali sportowej podczas meczu.
Nikola GrbićMarcin GolbaAFP


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