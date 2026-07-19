Siła polskiego ataku robiła wrażenie. "Nie było co zbierać" [WIDEO]

Polscy siatkarze odnieśli kolejne zwycięstwo w Lidze Narodów. Podczas turnieju w Chicago pokonali reprezentację Francji 3:1. Dla zawodników Nikoli Grbicia było to wymagające spotkanie, w którym musieli odwrócić losy meczu po trudnym początku.

W załączonym materiale wideo prezentujemy zestawienie najlepszych akcji oraz najdłuższych wymian całego spotkania, które dostarczyły kibicom wielu emocji.

Wilfredo Leon Piotr Matusewicz East News

Marcin Komenda i Kamil Semeniuk, mecz Polska - Brazylia volleyballworld.com materiały prasowe

Nikola Grbić Marcin Golba AFP



