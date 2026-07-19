Siła polskiego ataku robiła wrażenie. "Nie było co zbierać" [WIDEO]
To był wymagający mecz dla podopiecznych Nikoli Grbicia, ale "Biało-Czerwoni" pokazali charakter i odwrócili losy rywalizacji z Francją. Reprezentacja Polski odniosła kolejne ważne zwycięstwo w Lidze Narodów, pokonując rywali 3:1. Zobacz skrót spotkania oraz najpiękniejsze i najdłuższe wymiany, które dostarczyły kibicom w Chicago wielu emocji.
Polscy siatkarze odnieśli kolejne zwycięstwo w Lidze Narodów. Podczas turnieju w Chicago pokonali reprezentację Francji 3:1. Dla zawodników Nikoli Grbicia było to wymagające spotkanie, w którym musieli odwrócić losy meczu po trudnym początku.
W załączonym materiale wideo prezentujemy zestawienie najlepszych akcji oraz najdłuższych wymian całego spotkania, które dostarczyły kibicom wielu emocji.