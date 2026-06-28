Pierwszy set padł łupem Bułgarii, która od początku narzuciła rywalom swój rytm i wygrała 25:20. Dobra organizacja gry w połączeniu ze skutecznością w ataku pozwoliły tej drużynie kontrolować wydarzenia na parkiecie, choć Ukraińcy momentami byli na dobrej drodze do odrabiania strat.

Druga partia przyniosła jednak zupełnie inny obraz gry. Reprezentanci Ukrainy szybko weszli na odpowiedni poziom skupienia, zwyciężając dzięki temu 25:18. Pokazali oni dużą pewność siebie w ofensywie, a także skuteczność w kończeniu akcji. Był to moment, w którym wydawało się, że mecz może się odwrócić, zwłaszcza biorąc pod uwagę dobrą formę naszych wschodnich sąsiadów w ostatnich spotkaniach.

Kluczowy dla losów meczu okazał się trzeci set. Bułgaria wygrała go 25:23 po bardzo wyrównanej walce, w której o zwycięstwie decydowały pojedyncze akcje. To właśnie w tej partii lepsza koncentracja i skuteczność w końcówce przechyliły szalę na stronę Bułgarów, dając im prowadzenie 2:1 w całym spotkaniu.

Czwarty set był już wyraźnie pod kontrolą Bułgarii, która zwyciężyła 25:17 i zamknęła mecz bez konieczności rozgrywania tie-breaka. Ukraińcy nie byli w stanie utrzymać poziomu z wcześniejszych fragmentów spotkania, a gospodarze wykorzystali to, budując przewagę i pewnie sięgając po końcowe zwycięstwo.



