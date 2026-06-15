Siatkarski thriller na finiszu! Amerykański sen zatrzymany przez Włochów [WIDEO]
Reprezentacja Włoch pokonała Stany Zjednoczone 3:2 w jednym z najciekawszych spotkań Ligi Narodów siatkarzy. Dla mistrzów świata było to trzecie zwycięstwo w czterech meczach VNL 2026, a dla Amerykanów - pierwsza porażka w tegorocznych rozgrywkach.
Włosi świetnie rozpoczęli mecz i pewnie wygrali inauguracyjnego seta 25:18. Amerykanie odpowiedzieli zdecydowanie w drugiej partii (25:15), ale mistrzowie świata ponownie przejęli kontrolę, zwyciężając trzeciego seta 25:19.
Zespół Karcha Kiraly'ego nie zamierzał jednak składać broni. Wygrana 25:18 w czwartej odsłonie doprowadziła do tie-breaka. W decydującym secie więcej zimnej krwi zachowali Włosi, którzy triumfowali 15:10 i sięgnęli po cenne zwycięstwo.
USA - Włochy 2:3 (18:25, 25:15, 19:25, 25:18, 10:15).