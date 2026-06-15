Liga Narodów. Zjednoczone - Włochy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Siatkarski thriller na finiszu! Amerykański sen zatrzymany przez Włochów [WIDEO]

Radosław Tymon

Reprezentacja Włoch pokonała Stany Zjednoczone 3:2 w jednym z najciekawszych spotkań Ligi Narodów siatkarzy. Dla mistrzów świata było to trzecie zwycięstwo w czterech meczach VNL 2026, a dla Amerykanów - pierwsza porażka w tegorocznych rozgrywkach.