Serwis pomógł złamać Ukrainę. Najlepsze zagrywki Polaków w ćwierćfinale [WIDEO]

W materiale wideo zebrano najlepsze zagrywki Polaków z tego spotkania. Nie zawsze kończyły się one bezpośrednim punktem, ale często odrzucały Ukraińców od siatki i utrudniały im szybkie rozegranie. Dzięki temu Biało-Czerwoni mogli lepiej ustawiać blok, który był jednym z kluczowych elementów meczu. Polska wygrała ten element wyraźnie 14:7.

W drugim secie zagrywka miała duże znaczenie po obu stronach. Polacy prowadzili 21:20 po asie Artura Szalpuka, ale końcówka należała do Ukrainy. Atak i zagrywka Dmytro Yanchuka pozwoliły rywalom odwrócić wynik na 23:21, a później wygrać partię 25:22. To był moment, w którym Ukraina doprowadziła do remisu w meczu i postawiła faworytów pod presją.

Odpowiedź Polski przyszła w trzecim secie. Przy zagrywkach Wilfredo Leona Biało-Czerwoni odskoczyli na 13:10, a później powiększyli przewagę do 18:14. Ten fragment pozwolił drużynie Grbicia uspokoić grę i wrócić do kontroli nad spotkaniem. Ukraina próbowała jeszcze gonić wynik, ale w końcówce popełniała więcej błędów.

Najważniejsze było to, że Polacy nie opierali serwisu wyłącznie na ryzyku. W wielu fragmentach grali konsekwentnie, wybierając kierunki, które utrudniały Ukrainie wyprowadzenie pierwszej akcji. Nawet bez asa zagrywka dawała szansę na wyblok, obronę i kontratak.

Liderem Polski był Bartłomiej Bołądź, który zdobył 24 punkty. Wilfredo Leon dołożył 16. Po stronie Ukrainy najskuteczniejsi byli Vasyl Tupchii - 13 punktów, Dmytro Yanchuk - 12 i Yurii Semeniuk - 10. Te liczby pokazują, że Ukraina miała swoje argumenty, ale po drugim secie Polska lepiej kontrolowała najważniejsze elementy.To właśnie serwis pozwolił Polakom narzucić rytm i zmusić Ukrainę do gry pod większą presją.

Najlepsze serwisy z meczu Polska - Ukraina pokazują, jak Biało-Czerwoni stopniowo odbierali rywalom pewność siebie. Po przegranej drugiej partii poprawili zagrywkę, ustawienie bloku i skuteczność po obronie. To pozwoliło im wygrać dwa kolejne sety i awansować do półfinału Ligi Narodów, w którym zmierzą się ze Słowenią.



