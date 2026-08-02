Serwis po złoto. Najlepsze asy finału USA - Polska [WIDEO]

Najlepsze asy finału pojawiały się w momentach, gdy stawka była najwyższa. Mocne, precyzyjne serwisy wybijały rywali z rytmu i zmuszały ich do rozgrywania akcji z dala od siatki. Szczególnie zapadły w pamięć zagrywki, które odwracały przebieg seta lub pozwalały zbudować serię punktową w kluczowej fazie meczu. Powyższy materiał wideo pokazuje, że serwis był jedną z najgroźniejszych broni Polaków, a kilka kapitalnych asów miało bezpośredni wpływ na zdobycie złotego medalu Ligi Narodów.



