Serwis po złoto. Najlepsze asy finału USA - Polska [WIDEO]
Jeśli ktoś szuka odpowiedzi, skąd wzięła się przewaga Polski w najważniejszym meczu turnieju, powinien spojrzeć na zagrywkę. "Biało-Czerwoni" zdobyli osiem asów serwisowych, dwukrotnie częściej punktując bezpośrednio z zagrywki niż Amerykanie. Powyższy materiał przedstawia najlepsze zagrywki w tym spotkaniu.
Najlepsze asy finału pojawiały się w momentach, gdy stawka była najwyższa. Mocne, precyzyjne serwisy wybijały rywali z rytmu i zmuszały ich do rozgrywania akcji z dala od siatki. Szczególnie zapadły w pamięć zagrywki, które odwracały przebieg seta lub pozwalały zbudować serię punktową w kluczowej fazie meczu. Powyższy materiał wideo pokazuje, że serwis był jedną z najgroźniejszych broni Polaków, a kilka kapitalnych asów miało bezpośredni wpływ na zdobycie złotego medalu Ligi Narodów.