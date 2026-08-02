Wśród najciekawszych akcji spotkania znalazły się momenty, gdy polski blok dosłownie zamykał drogę amerykańskim atakującym. Szczególnie w końcówkach setów i tie-breaku każda skuteczna interwencja przy siatce miała ogromne znaczenie. Efektowne zatrzymania ataków, błyskawiczne reakcje po rozegraniu oraz świetne ustawienie sprawiły, że blok był nie tylko źródłem punktów, ale również sposobem na przejęcie kontroli nad finałem. To właśnie takie akcje napędzały reprezentację Polski w drodze do obrony tytułu.



