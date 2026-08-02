Ściana mistrzów. Najefektowniejsze bloki finałowego starcia [WIDEO]
Finał Ligi Narodów pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi obfitował w efektowne akcje przy siatce. "Biało-Czerwoni" zdobyli aż 12 punktów blokiem i właśnie ten element okazał się jednym z kluczowych argumentów w walce o złoty medal. Powyższy materiał wideo przedstawia kompilację najlepszych zagrań defensywnych tego starcia.
Wśród najciekawszych akcji spotkania znalazły się momenty, gdy polski blok dosłownie zamykał drogę amerykańskim atakującym. Szczególnie w końcówkach setów i tie-breaku każda skuteczna interwencja przy siatce miała ogromne znaczenie. Efektowne zatrzymania ataków, błyskawiczne reakcje po rozegraniu oraz świetne ustawienie sprawiły, że blok był nie tylko źródłem punktów, ale również sposobem na przejęcie kontroli nad finałem. To właśnie takie akcje napędzały reprezentację Polski w drodze do obrony tytułu.