Spotkanie w Lublanie było pierwszym od czasów finału Mistrzostw Świata 2025 rozegranych na Filipinach pojedynkiem tych dwóch reprezentacji. Wówczas na zwycięskiej pozycji znaleźli się Włosi, którzy wygrali 3:1, sięgając tym samym po piąty tytuł mistrzowski. Tym razem jednak Bułgarzy zdołali odwrócić losy rywalizacji i odegrać się na "Azzurich".

Początek meczu należał do Włochów. Zawodnicy reprezentacji trenowanej przez Ferdinando De Giorgiego pewnie wygrali pierwszego seta 25:18, wykorzystując liczne błędy rywali. Bułgarzy mieli problemy przede wszystkim ze skutecznością w ataku, a także pięciokrotnie zepsuli serwis.

W drugiej partii obraz gry znacząco uległ zmianie. Bułgarzy przejęli inicjatywę, a ich liderem był znakomicie dysponowany Aleksandar Nikolov. Wicemistrzowie świata prezentowali się coraz lepiej praktycznie z akcji na akcję, co przełożyło się na wyrównaną walkę w kolejnych setach (25:20, 25:23, 19:25).

O losach spotkania zadecydował tie-break. Do wyniku 7:6 Włosi utrzymywali stały kontakt z rywalami, jednak końcówka należała już do Bułgarów, którzy zwyciężyli 15:9, przypieczętowując w ten sposób wygraną 3:2. Dodatkowo, porażka Italii sprawiła, że na pierwsze miejsce w rankingu FIVB awansowała reprezentacja Polski.

Mecz Bułgaria - Włochy w siatkarskiej Lidze Narodów volleyballworld.com materiały prasowe



