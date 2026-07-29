Ran Takahashi poprowadził Japonię do półfinału. 21 punktów lidera w meczu z Chinami [WIDEO]

W materiale wideo zebrano najlepsze akcje Takahashiego z tego spotkania. Lider reprezentacji Japonii zdobył 21 punktów i miał ogromny wpływ na to, że jego drużyna zdołała odwrócić losy meczu po trudnym początku. Chiny zaczęły odważnie, wygrały pierwszą partię i przez długi czas potrafiły stawiać faworytom bardzo mocny opór.

Takahashi był jednak zawodnikiem, do którego Japonia mogła zwracać się w najważniejszych momentach. Kończył trudne piłki, pomagał w przełamywaniu chińskiego bloku i dawał drużynie spokój wtedy, gdy gospodarze próbowali nakręcić się dopingiem publiczności. Szczególnie ważne były jego akcje w drugim secie, który Japonia wygrała 25:23 i doprowadziła do remisu.

Po wyrównaniu Japończycy złapali właściwy rytm. Trzecia partia była już pokazem ich siły i organizacji gry. Chiny nie były w stanie utrzymać poziomu z dwóch pierwszych setów, a Takahashi dalej regularnie punktował, pomagając drużynie przejąć pełną kontrolę nad spotkaniem. Wynik 25:16 dał Japonii prowadzenie 2:1.

Najwięcej napięcia przyniósł czwarty set. Gospodarze walczyli o tie-breaka i jeszcze raz postawili Japonię pod presją. W końcówce znów decydowały detale, a Takahashi był jednym z tych zawodników, którzy utrzymali wysoką skuteczność przy najważniejszych piłkach. Japonia wygrała 25:23 i zameldowała się w półfinale Ligi Narodów.

Dla Takahashiego był to występ lidera w pełnym znaczeniu tego słowa. 21 punktów w ćwierćfinale, w meczu rozgrywanym przeciwko gospodarzom, pokazuje jego znaczenie dla reprezentacji Japonii. Najlepsze akcje z tego spotkania to nie tylko efektowne ataki, ale też obraz zawodnika, który potrafił udźwignąć ciężar gry w kluczowym momencie turnieju.

Japonia - Chiny 3:1 to mecz, który zaczął się od niespodzianki, ale zakończył potwierdzeniem klasy faworyta. Gospodarze mieli swoje szanse, wygrali pierwszego seta i długo utrzymywali się w grze, jednak w decydujących fragmentach to Japonia miała więcej jakości. A Ran Takahashi był jednym z głównych powodów, dla których Japończycy zagrają o finał Ligi Narodów.



