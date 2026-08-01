Punkty prosto z zagrywki. Najlepsze asy półfinału Ligi Narodów [WIDEO]
Mocny serwis był jedną z najskuteczniejszych broni reprezentacji Polski w półfinale Ligi Narodów. "Biało-Czerwoni" zdobyli dziewięć punktów bezpośrednio z zagrywki, wyraźnie dominując nad Słoweńcami również w tym elemencie gry. Powyższy materiał przedstawia najlepsze asy tego spotkania.
Najbardziej efektowne asy pojawiały się w kluczowych momentach spotkania, gdy potrzebne było przełamanie rytmu rywali lub zbudowanie przewagi przed końcówką seta. Mocne i precyzyjne zagrywki sprawiały ogromne problemy w przyjęciu, często odbierając przeciwnikom możliwość rozegrania pełnowartościowej akcji. To właśnie seria skutecznych serwisów była jednym z fundamentów zwycięstwa Polski 3:0 i awansu do wielkiego finału rozgrywek.