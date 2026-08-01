Najbardziej efektowne asy pojawiały się w kluczowych momentach spotkania, gdy potrzebne było przełamanie rytmu rywali lub zbudowanie przewagi przed końcówką seta. Mocne i precyzyjne zagrywki sprawiały ogromne problemy w przyjęciu, często odbierając przeciwnikom możliwość rozegrania pełnowartościowej akcji. To właśnie seria skutecznych serwisów była jednym z fundamentów zwycięstwa Polski 3:0 i awansu do wielkiego finału rozgrywek.



