Punktowe bloki reprezentacji Polski siatkarzy na turnieju w Chicago. WIDEO

W materiale wideo zebrano najlepsze bloki Polaków z turnieju w Chicago. To akcje, które nie tylko dawały bezpośrednie punkty, ale też pozwalały wyhamować ataki rywali i przejmować kontrolę nad wymianami. Drużyna Nikoli Grbicia bardzo dobrze czytała grę przeciwników, zamykała kierunki uderzeń i zmuszała rywali do podejmowania coraz większego ryzyka.

Już w meczu z Bułgarią polski blok był jednym z najważniejszych elementów zwycięstwa. Biało-Czerwoni wygrali 3:0, a rywale mieli ogromne problemy z przebiciem się przez ręce polskich zawodników. Środkowi dobrze ustawiali się przy siatce, skrzydłowi pomagali w zamykaniu prostych i skosów, a kolejne zatrzymane ataki odbierały Bułgarom pewność siebie.

Bardzo cenne były także bloki w starciu z Brazylią. To był mecz o dużej intensywności, w którym każda zatrzymana piłka miała znaczenie nie tylko punktowe, ale również mentalne. Polacy potrafili spowalniać ofensywę rywali, a później przechodzić do kontrataków. Szczególnie ważne było to w końcówkach setów, gdy Brazylijczycy próbowali odwrócić wynik.

W spotkaniu z Francją blok również odegrał dużą rolę. Rywale grali szybko i różnorodnie, dlatego Polacy musieli wykazać się cierpliwością oraz bardzo dobrą reakcją na rozegranie. Najlepsze akcje z tego meczu pokazują, że Biało-Czerwoni potrafili zatrzymywać nawet trudne ataki po dobrym przyjęciu przeciwnika. To był pokaz koncentracji i pracy całego systemu blok-obrona.

Turniej w Chicago zakończył się zwycięstwem nad USA 3:0. W tym meczu przewaga Polski na siatce była bardzo wyraźna - Biało-Czerwoni wygrali blok 9:3. To właśnie ten element pomógł im kontrolować spotkanie i wrócić do gry w trzecim secie, gdy Amerykanie rozpoczęli od prowadzenia 6:1. Polacy nie stracili spokoju, poprawili organizację i znów zaczęli punktować na siatce.

Najlepsze bloki z Chicago pokazują, że reprezentacja Polski ma w tym elemencie ogromny potencjał. Nie chodziło wyłącznie o efektowne zatrzymania kończące akcję. Równie ważne były wybloki, które pozwalały podbić piłkę, przedłużyć wymianę i dać sobie szansę na kontratak. Tak buduje się przewagę w meczach z silnymi rywalami.

Dla drużyny Nikoli Grbicia turniej w Chicago był ważnym etapem przygotowań do finałów Ligi Narodów. Polacy zakończyli fazę interkontynentalną z bilansem dziesięciu zwycięstw i dwóch porażek, zajmując drugie miejsce w tabeli. W ćwierćfinale turnieju finałowego w Ningbo zmierzą się z Ukrainą.

Kompilacja najlepszych bloków Biało-Czerwonych to podsumowanie siły, organizacji i koncentracji polskiej drużyny. W Chicago Polska potrafiła zatrzymywać rywali nie tylko pojedynczymi efektownymi akcjami, ale całym systemem gry przy siatce. To może być jedna z najważniejszych broni reprezentacji w walce o kolejny sukces w Lidze Narodów.