Przełamanie podopiecznych Heynena! Upragnione zwycięstwo po serii porażek [WIDEO]
Reprezentacja Chin prowadzona przez Vitala Heynena odniosła pierwsze zwycięstwo po serii nieudanych występów w tegorocznej odsłonie Ligi Narodów. Gospodarze tej części turnieju bezproblemowo pokonali Kubę 3:0, swoją grę cechując o wiele lepszą organizacją niż w poprzednich spotkaniach. Powyższy materiał przedstawia skrót tego meczu.
Dla Chińczyków zwycięstwo to było szczególnie ważne, biorąc pod uwagę ich dotychczasową dyspozycję. Poprzednie trzy starcia kończyły się porażkami drużyny belgijskiego szkoleniowca. Wyniki 2:3 ze Słowenią oraz 1:3 z Ukrainą i Japonią mogły wywołać w sztabie szkoleniowym sporą frustrację.
Tym razem siatkarze z Chin praktycznie od samego początku meczu skutecznie kontrolowali przebieg rywalizacji. W pierwszym secie udało im się nawet dobić do pięciopunktowej przewagi, wygrywając finalnie 25:21.
Druga część tego spotkania przebiegła pod jeszcze większym dyktandem gospodarzy. Skuteczność w ataku w połączeniu z dobrą postawą defensywną pozwoliły Chińczykom na jeszcze większą maksymalną przewagę - 7 punktów. Od tego momentu podopieczni Heynena nie zwalniali tempa i załatwili temat wynikiem 25:19.
Trzeci set z początku wydawał się być startem misji odrabiania strat przez Kubańczyków. Trzypunktowa przewaga przy wyniku 4:7 mogła pozwolić im na zapomnienie o stresie i przełożenie całego swojego skupienia na grę. Na ich nieszczęście nie wyszło im to najlepiej, Chiny bardzo szybko wróciły na właściwe tory, w rezultacie wygrywając ostatnią część meczu 25:23.
Siatkarzy powyższych drużyn czeka teraz krótka przerwa od rywalizacji. Do walki o kolejne punkty w Lidze Narodów powrócą oni za 10 dni. Transmisja na antenach Polsat Sport. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.