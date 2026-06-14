Dla Chińczyków zwycięstwo to było szczególnie ważne, biorąc pod uwagę ich dotychczasową dyspozycję. Poprzednie trzy starcia kończyły się porażkami drużyny belgijskiego szkoleniowca. Wyniki 2:3 ze Słowenią oraz 1:3 z Ukrainą i Japonią mogły wywołać w sztabie szkoleniowym sporą frustrację.

Tym razem siatkarze z Chin praktycznie od samego początku meczu skutecznie kontrolowali przebieg rywalizacji. W pierwszym secie udało im się nawet dobić do pięciopunktowej przewagi, wygrywając finalnie 25:21.

Druga część tego spotkania przebiegła pod jeszcze większym dyktandem gospodarzy. Skuteczność w ataku w połączeniu z dobrą postawą defensywną pozwoliły Chińczykom na jeszcze większą maksymalną przewagę - 7 punktów. Od tego momentu podopieczni Heynena nie zwalniali tempa i załatwili temat wynikiem 25:19.

Trzeci set z początku wydawał się być startem misji odrabiania strat przez Kubańczyków. Trzypunktowa przewaga przy wyniku 4:7 mogła pozwolić im na zapomnienie o stresie i przełożenie całego swojego skupienia na grę. Na ich nieszczęście nie wyszło im to najlepiej, Chiny bardzo szybko wróciły na właściwe tory, w rezultacie wygrywając ostatnią część meczu 25:23.

Siatkarzy powyższych drużyn czeka teraz krótka przerwa od rywalizacji. Do walki o kolejne punkty w Lidze Narodów powrócą oni za 10 dni. Transmisja na antenach Polsat Sport. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.



