Profesorskie zagranie Śliwki. Kapitan polskiej kadry zaskoczył rywali [WIDEO]

W pierwszym meczu Ligi Narodów reprezentacja Polski pokonała bez straty seta drużynę Kuby. Od pierwszej partii zawodnicy Nikoli Grbicia kontrolowali przebieg wydarzeń na boisku. W porównaniu do poprzedniego sezonu, w którym Polacy sięgnęli po złoto turnieju, skład w inauguracyjnym spotkaniu był wyraźnie zmieniony. Szkoleniowiec postawił na debiutantów, a szczególnie dobrze zaprezentował się Jakub Majchrzak.