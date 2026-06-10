Liga Narodów siatkarzy. Najlepsze akcje Aleksandra Śliwki w meczu Polska - Kuba. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Profesorskie zagranie Śliwki. Kapitan polskiej kadry zaskoczył rywali [WIDEO]

Reprezentacja Polski rozpoczęła zmagania w Lidze Narodów siatkarzy. Na pierwsze spotkania Nikola Grbić w dużej mierze zarezerwował miejsce dla debiutantów oraz zawodników wracających do kadry. Kapitanem został Aleksander Śliwka, który podczas turnieju w Chinach pełni rolę najbardziej doświadczonego gracza w zespole. Zobacz najlepsze akcje polskiego przyjmującego w meczu z Kubą, który "Biało-Czerwoni" wygrali 3:0.

W pierwszym meczu Ligi Narodów reprezentacja Polski pokonała bez straty seta drużynę Kuby. Od pierwszej partii zawodnicy Nikoli Grbicia kontrolowali przebieg wydarzeń na boisku. W porównaniu do poprzedniego sezonu, w którym Polacy sięgnęli po złoto turnieju, skład w inauguracyjnym spotkaniu był wyraźnie zmieniony. Szkoleniowiec postawił na debiutantów, a szczególnie dobrze zaprezentował się Jakub Majchrzak.

Najbardziej doświadczonym zawodnikiem w zespole był aktualny kapitan reprezentacji Polski - Aleksander Śliwka, który swoją grą potrafił zaskoczyć rywali. Zobacz w materiale wideo najlepsze akcje polskiego przyjmującego.

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