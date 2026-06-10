Profesorskie zagranie Śliwki. Kapitan polskiej kadry zaskoczył rywali [WIDEO]
Reprezentacja Polski rozpoczęła zmagania w Lidze Narodów siatkarzy. Na pierwsze spotkania Nikola Grbić w dużej mierze zarezerwował miejsce dla debiutantów oraz zawodników wracających do kadry. Kapitanem został Aleksander Śliwka, który podczas turnieju w Chinach pełni rolę najbardziej doświadczonego gracza w zespole. Zobacz najlepsze akcje polskiego przyjmującego w meczu z Kubą, który "Biało-Czerwoni" wygrali 3:0.
W pierwszym meczu Ligi Narodów reprezentacja Polski pokonała bez straty seta drużynę Kuby. Od pierwszej partii zawodnicy Nikoli Grbicia kontrolowali przebieg wydarzeń na boisku. W porównaniu do poprzedniego sezonu, w którym Polacy sięgnęli po złoto turnieju, skład w inauguracyjnym spotkaniu był wyraźnie zmieniony. Szkoleniowiec postawił na debiutantów, a szczególnie dobrze zaprezentował się Jakub Majchrzak.
Najbardziej doświadczonym zawodnikiem w zespole był aktualny kapitan reprezentacji Polski - Aleksander Śliwka, który swoją grą potrafił zaskoczyć rywali. Zobacz w materiale wideo najlepsze akcje polskiego przyjmującego.