Popis Bartłomieja Bołądzia. Oto jego najlepsze akcje z meczu z Francją [WIDEO]

Polscy siatkarze w nocy czasu polskiego odnieśli kolejne zwycięstwo w Lidze Narodów. W całym tegorocznym turnieju ponieśli do tej pory tylko dwie porażki - z Japonią i Słowenią. Podczas turnieju w Chicago pozostają jednak niepokonani.

Choć wygrane z Bułgarią i Brazylią nie sprawiły "Biało-Czerwonym" większych problemów, początek meczu z Francją nie układał się po ich myśli.

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Bartłomiej Bołądź - najlepsze akcje meczu z Francją

W pierwszym secie to Francuzi od początku narzucili swoje tempo gry i systematycznie powiększali przewagę. W kolejnych partiach Polacy zdecydowanie poprawili swoją skuteczność, ograniczyli liczbę własnych błędów i w najważniejszych momentach okazali się lepsi od rywali, wygrywając całe spotkanie 3:1.

Najwięcej punktów dla reprezentacji Polski zdobył Bartłomiej Bołądź, który zakończył mecz z dorobkiem 18 punktów. Po 13 "oczek" dołożyli Wilfredo Leon i Kamil Semeniuk. W ekipie Francji najskuteczniejszy był Stephen Boyer (14 punktów), a wspierali go Antoine Pothron (12), Mathis Henno (11) oraz Daniel Iyegbekedo (10).

W załączonym materiale wideo można zobaczyć najlepsze akcje Bartłomieja Bołądzia ze spotkania przeciwko Francji.

- Mamy znakomity zespół i wyrównaną "14". Nieważne, kto zaczyna mecz, a kto pojawia się z ławki - jesteśmy mocną drużyną. Cieszę się z tego zwycięstwa. Zawsze trudno gra się z Francją. To przecież mistrzowie olimpijscy, więc był to wymagający mecz, ale dziś możemy cieszyć się z wygranej - powiedział Bołądź po spotkaniu przed kamerami VNL.

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Ostatni mecz turnieju Ligi Narodów w Chicago Polacy rozegrają w poniedziałek o godzinie 3:00 czasu polskiego. Ich rywalem będzie reprezentacja Stanów Zjednoczonych.

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Bartłomiej Bołądź VolleyballWorld materiały prasowe

Wilfredo Leon i Bartłomiej Bołądź VolleyballWorld materiały prasowe

Nikola Grbić Marcin Golba AFP



