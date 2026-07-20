Polski mur zatrzymał Amerykanów. Najlepsze bloki z meczu USA - Polska [WIDEO]

W materiale wideo zebrano najlepsze bloki z meczu USA - Polska. Drużyna Nikoli Grbicia bardzo dobrze czytała zamiary rywali i regularnie zamykała im kierunki ataku. Amerykanie próbowali grać mocno ze skrzydeł, ale często trafiali na szczelnie ustawione ręce polskich zawodników.

Statystyka dobrze oddaje przewagę Biało-Czerwonych. Polacy wygrali blok aż 9:3, co miało ogromne znaczenie dla przebiegu całego spotkania. Każdy punkt zdobyty w tym elemencie nie tylko powiększał przewagę, ale też odbierał gospodarzom pewność w ofensywie.

Blok był szczególnie ważny wtedy, gdy USA próbowały wrócić do meczu. W trzecim secie Amerykanie prowadzili już 6:1 i przez moment mogli uwierzyć, że przedłużą spotkanie. Polska odpowiedziała jednak spokojem, lepszą organizacją gry i coraz skuteczniejszą pracą na siatce.

Właśnie takie akcje znalazły się w kompilacji. To były momenty, w których Biało-Czerwoni zatrzymywali ataki rywali albo spowalniali piłkę na tyle, by przejść do kontrataku. Dzięki temu reprezentacja Polski mogła odzyskać kontrolę i zamknąć mecz bez straty seta.

Najlepsze bloki z meczu w Chicago pokazują, jak dobrze funkcjonował polski system blok-obrona. To nie był tylko efektowny element, ale jedna z podstaw zwycięstwa nad USA. Biało-Czerwoni zakończyli fazę zasadniczą mocnym akcentem i z dużą pewnością siebie mogą szykować się do turnieju finałowego w Ningbo.