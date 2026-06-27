Polacy skutecznie ograniczali ofensywę rywali dzięki dobrze ustawionemu blokowi, który funkcjonował coraz lepiej z każdą kolejną partią. Najskuteczniejsi w tym elemencie okazali się być Marcin Komenda oraz Bartłomiej Lemański, którzy zdobyli w taki sposób po trzy punkty. W efekcie finalnym, po wyrównanym pierwszym secie, Niemcy mieli coraz większe problemy ze skutecznym kończeniem akcji, co przełożyło się na zdecydowaną przewagę Polski w trzech kolejnych partiach.