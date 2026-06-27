Polski mur nie do przejścia. Blok jednym z fundamentów zwycięstwa nad Niemcami [WIDEO]
Blok odegrał istotną rolę w zwycięstwie reprezentacji Polski nad Niemcami 3:1 w meczu Ligi Narodów w Gliwicach. Choć element ten nie był najbardziej widowiskowy w całym spotkaniu, to właśnie on w kluczowych momentach zatrzymywał niemieckie ataki i pozwalał "Biało‑Czerwonym" budować przewagę. Powyższy materiał wideo przedstawia najlepsze defensywne zagrania meczu Polska - Niemcy.
Polacy skutecznie ograniczali ofensywę rywali dzięki dobrze ustawionemu blokowi, który funkcjonował coraz lepiej z każdą kolejną partią. Najskuteczniejsi w tym elemencie okazali się być Marcin Komenda oraz Bartłomiej Lemański, którzy zdobyli w taki sposób po trzy punkty. W efekcie finalnym, po wyrównanym pierwszym secie, Niemcy mieli coraz większe problemy ze skutecznym kończeniem akcji, co przełożyło się na zdecydowaną przewagę Polski w trzech kolejnych partiach.