Liga Narodów siatkarzy. Najlepsze bloki w meczu Słowenia - Polska. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Polska przegrywa ze Słowenią w Lidze Narodów. Skuteczne bloki to za mało [WIDEO]

Reprezentacja Polski nie była w stanie odnieść drugiego zwycięstwa z rzędu. Podopieczni Nikoli Grbicia po bardzo udanym meczu z Kubą tym razem przegrali ze Słowenia wynikiem 2: 3. Jest jednak jedna statystyka, w której nasi siatkarze nie pozostawili przeciwnikom cienia szans. Mowa o skutecznych blokach, których "Biało-Czerwoni" mieli na swoim koncie 11. Najlepsze zagrania defensywne tej rywalizacji zobaczyć można w powyższym materiale wideo.

Polacy swoją przygodę z tegoroczną odsłoną Ligi Narodów rozpoczęli od wygranego 3:0 meczu z Kubańczykami. Kibice liczyli na powtórkę wyniku w starciu ze Słowenią, jednakże to zadanie okazało się dla naszych siatkarzy za trudne, w wyniku czego przegrali oni 2:3. Na plus jedak wypadła gra defensywna "Biało-Czerwonych", wśród których przodował Szymon Jakubiszczak, który wykonał pięć skutecznych bloków.

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Polska przegrywa ze Słowenią. Efektowne asy to nie wszystko [WIDEO]


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