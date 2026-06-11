Polska przegrywa ze Słowenią. Efektowne asy to nie wszystko [WIDEO]
Reprezentacja Polski po zaciętym boju przegrała swoje drugie starcie w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Podopieczni Nikoli Grbicia nie byli w stanie stawić czoła reprezentacji Słowenii, przegrywając 2:3. Było to widowisko pełne widowiskowych akcji, w tym również asów serwisowych. Najlepsze zagrywki meczu Słowenia - Polska zobaczyć można w powyższym materiale wideo.
Po dwóch meczach Ligi Narodów "Biało-Czerwoni" mają na swoim koncie cztery punkty, a ich bilans setów to 5:3. W kolejnych spotkaniach turnieju w chińskim Linyi przed reprezentacją Polski starcia z Japonią oraz Ukrainą. Transmisja w Polsat Sport. Relację tekstową na żywo zapewni serwis Interia Sport.