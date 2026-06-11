Liga Narodów siatkarzy. Najlepsze asy w meczu Słowenia - Polska. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Polska przegrywa ze Słowenią. Efektowne asy to nie wszystko [WIDEO]

Reprezentacja Polski po zaciętym boju przegrała swoje drugie starcie w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Podopieczni Nikoli Grbicia nie byli w stanie stawić czoła reprezentacji Słowenii, przegrywając 2:3. Było to widowisko pełne widowiskowych akcji, w tym również asów serwisowych. Najlepsze zagrywki meczu Słowenia - Polska zobaczyć można w powyższym materiale wideo.