Liga Narodów siatkarzy. Najlepsze asy w meczu Słowenia - Polska. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Polska przegrywa ze Słowenią. Efektowne asy to nie wszystko [WIDEO]

Reprezentacja Polski po zaciętym boju przegrała swoje drugie starcie w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Podopieczni Nikoli Grbicia nie byli w stanie stawić czoła reprezentacji Słowenii, przegrywając 2:3. Było to widowisko pełne widowiskowych akcji, w tym również asów serwisowych. Najlepsze zagrywki meczu Słowenia - Polska zobaczyć można w powyższym materiale wideo.

Po dwóch meczach Ligi Narodów "Biało-Czerwoni" mają na swoim koncie cztery punkty, a ich bilans setów to 5:3. W kolejnych spotkaniach turnieju w chińskim Linyi przed reprezentacją Polski starcia z Japonią oraz Ukrainą. Transmisja w Polsat Sport. Relację tekstową na żywo zapewni serwis Interia Sport.

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