Polska przegrała z Japonią 2:3. Skuteczność serwisów pod lupą [WIDEO]

12 czerwca reprezentacja Polski rozegrała swój trzeci mecz w tegorocznej Lidze Narodów. Podopieczni Nikoli Grbicia rozpoczęli zmagania w chińskim Linyi od wygranej z Kubą 3:0. Kolejne dwa starcia to bliźniacze porażki wynikiem 2:3 ze Słowenią i Japonią. Ostatnie spotkanie przyniosło kibicom zaledwie dziewięć asów serwisowych. W tym aspekcie najskuteczniejsi okazali się Takahashi Ran oraz Alaksiej Nasewicz, którzy na swoim koncie zanotowali po dwie punktowane zagrywki.