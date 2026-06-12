Polska przegrała z Japonią 2:3. Skuteczność serwisów pod lupą [WIDEO]
Siatkarska reprezentacja Polski drugi mecz z rzędu zakończyła dopiero w tie-breaku. Zespół Nikoli Grbicia ponownie przegrał 2:3, tym razem przeciwko Japonii. Starcie to, pomimo swojej długości, dostarczyło nam tylko 9 asów serwisowych. Powyższy materiał przedstawia wszystkie punktowane serwisy w meczu Japonia - Polska
12 czerwca reprezentacja Polski rozegrała swój trzeci mecz w tegorocznej Lidze Narodów. Podopieczni Nikoli Grbicia rozpoczęli zmagania w chińskim Linyi od wygranej z Kubą 3:0. Kolejne dwa starcia to bliźniacze porażki wynikiem 2:3 ze Słowenią i Japonią. Ostatnie spotkanie przyniosło kibicom zaledwie dziewięć asów serwisowych. W tym aspekcie najskuteczniejsi okazali się Takahashi Ran oraz Alaksiej Nasewicz, którzy na swoim koncie zanotowali po dwie punktowane zagrywki.