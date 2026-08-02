Polacy bardzo dobrze rozpoczęli spotkanie i już w pierwszym secie pokazali, że są gotowi do walki o złoto. Przez większość partii utrzymywali niewielką przewagę, skutecznie punktując w ataku i dobrze radząc sobie w najważniejszych akcjach. Amerykanie starali się odpowiadać, jednak premierowa odsłona zakończyła się zwycięstwem "Biało-Czerwonych" 25:21.

Drugi i trzeci set były niezwykle wyrównane. W obu przypadkach kibice oglądali walkę punkt za punkt, a losy partii rozstrzygały się dopiero w końcówkach. Najpierw Amerykanie zwyciężyli 25:23, a następnie po jeszcze bardziej zaciętej rywalizacji wygrali 27:25. Po trzech setach to zespół USA prowadził 2:1 i znalazł się o krok od zdobycia trofeum.

Polacy nie zamierzali jednak oddawać tytułu bez walki. Czwarta partia ponownie dostarczyła mnóstwo emocji, a kluczowy moment nadszedł w samej końcówce. Podopieczni Nikoli Grbicia odrobili straty i dzięki skutecznej grze na zagrywce oraz bloku przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę, wygrywając 25:23 i doprowadzając do tie-breaka.

Decydujący set należał już do mistrzów. Od stanu 6:6 Polacy przejęli pełną kontrolę nad wydarzeniami na boisku, znakomicie funkcjonując przede wszystkim w bloku i kontrataku. Szybko zbudowali przewagę, której nie oddali już do końca. Wygrana 15:10 przypieczętowała zwycięstwo 3:2 i obronę tytułu wywalczonego przed rokiem. Po raz kolejny "Biało-Czerwoni" potwierdzili, że należą do ścisłej światowej czołówki, a triumf w Ningbo jest kolejnym wielkim sukcesem drużyny Nikoli Grbicia.

W całym meczu Polska była lepsza między innymi w zagrywce i bloku, a liderami zespołu byli zawodnicy, którzy od początku turnieju stanowili o jego sile. Dzięki temu Polacy zakończyli tegoroczną Ligę Narodów ze złotymi medalami na szyjach i statusem najlepszej drużyny turnieju.



