Polscy siatkarze wykonali zadanie. Jest awans do turnieju finałowego [WIDEO]
Polscy siatkarze wykonali zadanie i zapewnili sobie awans do turnieju finałowego Ligi Narodów. Podopieczni Nikoli Grbicia pewnie pokonali reprezentację Brazylii 3:0. Zobacz skrót spotkania oraz najważniejsze akcje, które przesądziły o zwycięstwie "Biało-Czerwonych".
Polscy siatkarze mogą być zadowoleni ze swojej postawy w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Po dziesięciu rozegranych spotkaniach odnieśli ósme zwycięstwo. Do tej pory lepsze od podopiecznych Nikoli Grbicia okazały się jedynie reprezentacje Japonii i Słowenii.
Po pewnej wygranej 3:0 z Bułgarią kolejnym rywalem "Biało-Czerwonych" była Brazylia, która wcześniej uległa Stanom Zjednoczonym również w trzech setach. Polacy po raz kolejny wykonali swoje zadanie i pewnie sięgnęli po komplet punktów.
Liga Narodów siatkarzy. Pewne zwycięstwo Polaków
W pierwszym secie zawodnicy Nikoli Grbicia potrzebowali chwili, aby wejść w swój rytm. Początkowo inicjatywę przejęli Brazylijczycy, którzy wypracowali kilka punktów przewagi. Polacy odrobili jednak straty i przy stanie 18:18 doprowadzili do remisu. Końcówka należała już do "Biało-Czerwonych", którzy zdobyli serię punktów i zwyciężyli 25:22.
W dwóch kolejnych partiach to reprezentacja Polski od początku narzucała tempo gry. Choć Brazylijczycy momentami zbliżali się do rywali i próbowali odrobić straty, Polacy kontrolowali przebieg spotkania i wygrali kolejne sety 28:26 oraz 25:19.
To zwycięstwo miało duże znaczenie, ponieważ zapewniło reprezentacji Polski awans do turnieju finałowego Ligi Narodów, który odbędzie się w Chinach w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.
Skrót meczu, w tym najlepsze akcje Polaków - efektowne bloki, spektakularne obrony i skuteczne ataki - można zobaczyć w załączonym materiale wideo.
Kolejne spotkanie podopieczni Nikoli Grbicia rozegrają w sobotę o godzinie 23:00 czasu polskiego, kiedy zmierzą się z reprezentacją Francji. Na zakończenie turnieju w Chicago czeka ich jeszcze starcie ze Stanami Zjednoczonymi.
Polska: Bartłomiej Bołądź, Jakub Nowak, Tomasz Fornal, Kamil Semeniuk, Bartłomiej Lemański, Marcin Komenda - Jakub Popiwczak (libero) oraz Wilfredo Leon, Szymon Jakubiszak. Trener: Nikola Grbić.
Brazylia: Matheus Bispo, Ricardo Lucarelli, Darlan Souza, Fernando Kreling, Adriano Xavier, Flavio Gualberto - Maique Nascimento (libero) oraz Henrique Honorato, Douglas Pureza (libero), Bryan Lucas Alves, Arthur Bento, Matheus Goncalves, Lucas Barreto. Trener: Bernardo Rezende.