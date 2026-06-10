Liga Narodów siatkarzy. Efektowne bloki w meczu Polska - Kuba. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Polscy siatkarze postraszyli rywali. "To jest nasza silna broń" [WIDEO]

Polscy siatkarze w pierwszym meczu Ligi Narodów bez większych problemów pokonali reprezentację Kuby 3:0. Niewątpliwym atutem polskiego zespołu był blok, którym skutecznie zatrzymywali ataki rywali. Na boisku szansę zaprezentowania się od Nikoli Grbicia otrzymali debiutanci, a jednym z bohaterów został środkowy Jakub Majchrzak. Już w pierwszym secie zanotował cztery punktowe bloki. Zestawienie efektownych bloków można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

Zawodnicy Nikoli Grbicia pewnie rozpoczęli sezon Ligi Narodów. Po drugiej stronie siatki zmierzyli się z reprezentacją Kuby, która przyjechała w nieco osłabionym składzie. W polskiej drużynie również zabrakło największych gwiazd, dlatego selekcjoner zgodnie z przewidywaniami dał szansę wielu zawodnikom na debiut.

Jednym z zawodników, który wykorzystał możliwość pokazania się z dobrej strony został Jakub Majchrzak. 22-letni siatkarz zrobił wrażenie na Nikoli Grbiciu już podczas sparingów rozegranych w maju. Teraz udowodnił, że nie był to przypadek.

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"Biało-Czerwoni" komfortowe prowadzenie osiągnęli już w pierwszym secie, który wygrali 25:16. W drugiej partii, choć w pewnym momencie Kuba zdołała wyrównać wynik, w końcówce Polacy ponownie pokazali przewagę. Wiele punktów drużyna z Kuby oddała także po własnych błędach. Trzeci set przebiegał w podobnym scenariuszu - po zwycięstwie 25:21 "Biało-Czerwoni" zakończyli mecz w trzech setach. 

Najlepsze bloki z całego spotkania "Biało-Czerwonych" oraz reprezentacji Kuby można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

3:0 i koniec. Polscy siatkarze nie pozostawili złudzeń. Skrót meczu [WIDEO]

Polska: Jakub Majchrzak, Michał Gierżot, Jan Firlej, Bartosz Gomułka, Aleksander Śliwka, Bartłomiej Lemański - Maksymilian Granieczny (libero) oraz Marcel Bakaj, Aliaksei Nasevich, Bartosz Zych, Adrian Markiewicz, Bartosz Firszt, Jakub Ciunajtis (libero). Trener: Nikola Grbić.

Kuba: Julio Alberto Gomez, Alexis Wilson, Julio Cesar Cardenas, Nivaldo Nadhir Dias, David Fiel, Alejandro Miguel Gonzalez - Yonder Garcia (libero) oraz Daniel Martinez, Christian Thondike, Bryan Camino, Thiago Suarez, Victor Andreu. Trener: Jesus Angel Cruz Lopez.

W kolejnych meczach turnieju w chińskim Linyi reprezentacja Polski zagra ze Słowenią, Japonią oraz Ukrainą. Drugie spotkanie zaplanowano na czwartek o godz. 14, a transmisję przeprowadzi Polsat Sport. Relacje tekstowe na żywo dostępne będą w serwisie Interia Sport.

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