W zestawieniu najlepszych zagrań dnia znalazły się dynamiczne kontrataki, widowiskowe akcje ratunkowe oraz efektowne wymiany kończone po kilku zmianach piłki nad siatką. Nie zabrakło również potężnych zbić, precyzyjnych zagrań w trudnych sytuacjach i momentów, w których zawodnicy wykazywali się nie tylko siłą, ale także ogromną kreatywnością. Półfinały pokazały, że na tym etapie rozgrywek każdy punkt ma ogromne znaczenie, a najwyższy poziom sportowy często idzie w parze z akcjami, które na długo pozostają w pamięci kibiców.



