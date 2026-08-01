Półfinały pełne siatkarskich perełek. Najlepsze akcje dnia w Lidze Narodów [WIDEO]
Półfinały Ligi Narodów siatkarzy przyniosły nie tylko wielkie emocje i walkę o awans do finału, ale także mnóstwo widowiskowych akcji. Zarówno w starciu Polski ze Słowenią, jak i w pięciosetowym thrillerze Japonii ze Stanami Zjednoczonymi nie brakowało efektownych ataków, spektakularnych obron oraz wymian, które mogły zachwycić nawet najbardziej wymagających kibiców.
W zestawieniu najlepszych zagrań dnia znalazły się dynamiczne kontrataki, widowiskowe akcje ratunkowe oraz efektowne wymiany kończone po kilku zmianach piłki nad siatką. Nie zabrakło również potężnych zbić, precyzyjnych zagrań w trudnych sytuacjach i momentów, w których zawodnicy wykazywali się nie tylko siłą, ale także ogromną kreatywnością. Półfinały pokazały, że na tym etapie rozgrywek każdy punkt ma ogromne znaczenie, a najwyższy poziom sportowy często idzie w parze z akcjami, które na długo pozostają w pamięci kibiców.