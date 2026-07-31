Polacy zagrają o medale. Tak wyglądała ich droga do najlepszej czwórki [WIDEO]

Polscy siatkarze w ćwierćfinale Ligi Narodów zmierzyli się z reprezentacją Ukrainy. Obie drużyny miały już okazję rywalizować ze sobą w fazie interkontynentalnej, kiedy Biało-Czerwoni przegrali po pięciosetowym boju 2:3. Tym razem podopieczni Nikoli Grbicia okazali się lepsi, wygrywając 3:1 i meldując się w najlepszej czwórce turnieju.

W załączonym materiale wideo prezentujemy najlepsze akcje reprezentacji Polski w drodze do półfinału. Efektowne ataki, skuteczne bloki i widowiskowe obrony sprawiły, że Biało-Czerwoni są o krok od walki o medale i wciąż pozostają w grze o obronę tytułu wywalczonego przed rokiem.



