Polacy walczyli do końca. Najlepsze bloki ze starcia z Turcją [WIDEO]

Polscy siatkarze przed własną publicznością w Gliwicach odnieśli drugie zwycięstwo w turnieju Ligi Narodów. Zawodnicy Nikoli Grbicia dzień wcześniej stoczyli pięciosetowy bój z Belgią, natomiast w czwartek dołożyli kolejną wygraną, pokonując reprezentację Turcji.

Początek spotkania był zdominowany przez tureckich siatkarzy, którzy na przewagi zwyciężyli pierwszego seta. "Biało-Czerwoni" przebudzili się jednak w kolejnych partiach, przejmując inicjatywę. O końcowej wygranej zadecydował jednak tie-break, który Polacy ostatecznie zwyciężyli.

Liga Narodów siatkarzy. Efektowne bloki meczu Polska - Turcja

W całym spotkaniu nie brakowało popisu siatkarskich umiejętności. Rywalizacja była zacięta, więc każdy punkt miał ogromne znaczenie - zarówno w obronie, jak i przy skutecznym blokowaniu ataków. W załączonym materiale wideo prezentujemy zestawienie najlepszych bloków z całego meczu.

Godny podziwu był m.in. skuteczny blok w trzeciej partii, w którym Jakub Nowak zatrzymał rywala pojedynczym blokiem ze środka siatki. Jednak również przeciwnicy pokazali w tym elemencie dobrą skuteczność, odpowiadając równie solidnymi akcjami.

"Biało-Czerwoni" przed kolejnymi wyzwaniami w turnieju mają teraz dzień przerwy. W sobotę zmierzą się z reprezentacją Niemiec, a dzień później zagrają z Argentyną. Spotkania siatkarskie można oglądać na antenach Polsatu Sport, natomiast relacje na żywo z meczów Polaków dostępne są w serwisie Interia Sport.

Polska - Turcja (26:28, 25:19, 25:21, 19:25)

Polska: Marcin Komenda, Bartłomiej Lemański, Aleksander Śliwka, Artur Szalpuk, Szymon Jakubiszak, Bartłomiej Bołądź - Maksymilian Granieczny (libero) oraz Mikołaj Sawicki, Jakub Ciunajtis, Jakub Nowak, Michał Gierżot, Aliaksei Nasevich. Trener: Nikola Grbić.

Turcja: Gokcen Yuksel, Adis Lagumdzija, Bedirhan Bulbul, Ahmet Tumer, Murat Yenipazar, Efe Bayram -Berkay Bayraktar (libero) oraz Kaan Gurbuz, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdzija, Hilmi Sahin, Beytullah Hatipoglu. Trener: Slobodan Kovac.

Nikola Grbić na razie nie sięga po posiłki ze Spały, gdzie trenują m.in. Wilfredo Leon i Jakub Popiwczak Andrzej Iwańczuk Reporter

Aleksander Śliwka Lukasz Kalinowski East News

Aleksander Śliwka w trakcie meczu Polska - Turcja VolleyballWorld materiały prasowe



