Polacy w półfinale! Ukraina urwała seta, później ruszyła narodowa maszyna [WIDEO]

Mecz od początku nie był dla Polaków spacerem. Ukraina grała odważnie, dobrze funkcjonowała w ataku i długo utrzymywała kontakt z faworytami. W pierwszym secie Biało-Czerwoni musieli zachować cierpliwość, bo rywale nie pozwalali im szybko zbudować bezpiecznej przewagi. W końcówce więcej jakości miała jednak drużyna Nikoli Grbicia, która wygrała partię 25:22.

Drugi set pokazał, że Ukraińcy nie zamierzają łatwo oddać miejsca w półfinale. Rywale poprawili skuteczność, lepiej radzili sobie w dłuższych wymianach i wykorzystali słabszy fragment gry Polaków. Tym razem to oni byli dokładniejsi przy najważniejszych piłkach. Wygrali 25:22 i doprowadzili do remisu w meczu.

Od trzeciej partii Biało-Czerwoni zaczęli jednak przejmować kontrolę. Polska uporządkowała grę, poprawiła skuteczność i nie pozwalała Ukrainie na dłuższe serie punktowe. Set wygrany 25:20 przywrócił Polakom prowadzenie i mocno przybliżył ich do awansu.

Bartłomiej Bołądź (z prawej) zdobył dla polskiej drużyny więcej punktów nawet od Wilfredo Leona VolleyballWorld materiały prasowe

Czwarta odsłona była już najbardziej przekonująca w wykonaniu reprezentacji Polski. Drużyna Grbicia szybko narzuciła swoje tempo, grała pewniej i z każdą kolejną akcją odbierała rywalom nadzieję na doprowadzenie do tie-breaka. Ukraina próbowała jeszcze walczyć, ale przewaga Biało-Czerwonych była coraz wyraźniejsza. Wynik 25:17 zamknął spotkanie.

Skrót meczu Polska - Ukraina pokazuje ćwierćfinał, w którym Polacy musieli poradzić sobie z trudniejszym momentem po przegranym drugim secie. Reakcja była jednak bardzo dobra. Biało-Czerwoni nie stracili spokoju, wrócili do swojej gry i w dwóch kolejnych partiach pokazali różnicę jakości.

Blok polskich siatkarzy VolleyballWorld materiały prasowe

Dla reprezentacji Polski to kolejny ważny krok w tegorocznej Lidze Narodów. Po bardzo udanym turnieju w Chicago Biało-Czerwoni potwierdzili formę także w Ningbo. Ukraina postawiła się faworytom, ale ostatecznie to drużyna Nikoli Grbicia zagra o finał.

Kadr z meczu Polska - Ukraina VolleyballWorld materiały prasowe

Polska - Ukraina 3:1 to wynik, który daje awans i jednocześnie pokazuje, że w turnieju finałowym nie ma już łatwych meczów. Biało-Czerwoni przetrwali moment presji, odpowiedzieli po straconym secie i zameldowali się w półfinale Ligi Narodów.



