Choć obrońcy trofeum nie rozpoczęli tegorocznej edycji Ligi Narodów w optymalnym składzie, wciąż pozostają w ścisłej czołówce. Od początku rozgrywek w drużynie regularnie występuje jedynie Aleksander Śliwka, a selekcjoner Nikola Grbić szeroko rotuje składem.

Przed spotkaniem z Niemcami sytuacja w rankingu FIVB była napięta. Polacy wyprzedzali Włochów zaledwie o niespełna 13 punktów, dlatego stawka rywalizacji była wyjątkowo wysoka.

Początek meczu nie ułożył się po myśli gospodarzy, którzy po wyrównanej walce przegrali pierwszego seta 23:25. Później podopieczni Nikoli Grbicia zdecydowanie podnieśli poziom swojej gry, poprawili skuteczność w ataku i zdominowali swoich rywali w kolejnych partiach, nie pozostawiając im większych szans.

Ostatecznie Polacy odwrócili losy spotkania i zwyciężyli 3:1, dopisując do swojego dorobku cenne punkty. Triumf był szczególnie istotny nie tylko w kontekście tabeli Ligi Narodów, ale również światowego rankingu.

Wygrana przyniosła reprezentacji Polski dodatkowe 1,6 punktu do rankingu FIVB. Z dorobkiem ponad 376 punktów "Biało-Czerwoni" pozostają liderami światowego zestawienia, utrzymując bezpieczny dystans nad Włochami, którzy mają na koncie przeszło 362 punkty.

Kolejnym rywalem naszych siatkarzy będzie reprezentacja Argentyny. Mecz zaplanowany jest na 28 czerwca o godz. 20:00. Transmisja na antenach Polsat Sport. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.

Artur Szalpuk i Aleksander Śliwka volleyballworld.com materiały prasowe



