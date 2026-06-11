Polscy siatkarze zmagania w Lidze narodów rozpoczęli 10 czerwca. Tego dnia pokonali oni bez większych problemów zawodników z Kuby wynikiem 3:0 . Dzień później stanęli przed próbą powtórzenia tego wyczynu, tym razem przeciwko Słowenii. Pomimo wszelkich starań podopiecznym Nikoli Grbicia nie udało się wygrać , a mecz drugiej kolejki rozgrywek zakończył się rezultatem 2:3 .

Pomimo porażki znaleźć można w tym meczu kilka pozytywów. Mecz przebiegał w atmosferze nieustającej walki, podczas której nasi reprezentanci dawali z siebie wszystko. Jedną z głównych postaci tego pojedynku okazał się być Bartosz Gomułka. Polak zdobył łącznie 20 punktów, co było najlepszym wynikiem po naszej stronie siatki. Warto również podkreślić, że w całym spotkaniu pod tym względem lepszy okazał się zaledwie jeden siatkarz Słowenii - Nik Mujanović, który uzbierał imponujące 37 "oczek".