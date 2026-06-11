Polacy przegrywają ze Słowenią po emocjonującym meczu. Popis Bartosza Gomułki [WIDEO]
Reprezentacja Polski rozegrała 11 czerwca drugie spotkanie w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Rywalem "Biało-Czerwonych" była Słowenia. W wyniku tej zaciętej rywalizacji podopieczni Nikoli Grbicia przegrali wynikiem 2:3. Pomimo niekorzystnego rezultatu kibice mogą szukać radości w efektywnym występie Bartosza Gomułki, który w trakcie meczu zdobył 20 punktów. Wszystkie udane ataki Polaka można zobaczyć w załączonym materiale wideo.
Polscy siatkarze zmagania w Lidze narodów rozpoczęli 10 czerwca. Tego dnia pokonali oni bez większych problemów zawodników z Kuby wynikiem 3:0. Dzień później stanęli przed próbą powtórzenia tego wyczynu, tym razem przeciwko Słowenii. Pomimo wszelkich starań podopiecznym Nikoli Grbicia nie udało się wygrać, a mecz drugiej kolejki rozgrywek zakończył się rezultatem 2:3.
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Pomimo porażki znaleźć można w tym meczu kilka pozytywów. Mecz przebiegał w atmosferze nieustającej walki, podczas której nasi reprezentanci dawali z siebie wszystko. Jedną z głównych postaci tego pojedynku okazał się być Bartosz Gomułka. Polak zdobył łącznie 20 punktów, co było najlepszym wynikiem po naszej stronie siatki. Warto również podkreślić, że w całym spotkaniu pod tym względem lepszy okazał się zaledwie jeden siatkarz Słowenii - Nik Mujanović, który uzbierał imponujące 37 "oczek".
Reprezentację Polski przed dziesięciodniową przerwą od gry czekają jeszcze dwa ważne starcia. Pierwsze z nich przeciwko Japonii, drugie z Ukrainą. Transmisja na antenach Polsat Sport. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.
Słowenia: Uros Planinsic, Alen Pajenk, Klemen Sen, Rok Bracko, Jan Kozamernik, Nik Mujanović - Jani Kovacic (libero) oraz Luka Marovt, Saso Stalekar, Grega Okroglic.
Polska: Szymon Jakubiszak, Michał Gierżot, Jan Firlej, Bartosz Gomułka, Bartosz Firszt, Bartłomiej Lemański - Maksymilian Granieczny (libero) oraz Jakub Majchrzak, Aleksander Śliwka, Aliaksei Nasevich, Marcel Bakaj