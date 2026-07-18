Polacy postraszyli Brazylię zagrywką. Najlepsze asy serwisowe [WIDEO]
Polscy siatkarze odnieśli kolejne zwycięstwo w Lidze Narodów. "Biało-Czerwoni" bez większych problemów pokonali Brazylię 3:0. Zawodnicy Nikoli Grbicia byli skuteczniejsi w kluczowych elementach gry, a także popełnili mniej błędów własnych. Zobacz zestawienie najlepszych asów serwisowych tego spotkania.
Polscy siatkarze w drugim spotkaniu turnieju Ligi Narodów w Chicago pokonali Brazylię 3:0. Wcześniej, również bez straty seta, okazali się lepsi od reprezentacji Bułgarii. Zwycięstwo nad utytułowanym rywalem miało dodatkowe znaczenie, ponieważ zapewniło "Biało-Czerwonym" awans do turnieju finałowego Ligi Narodów.
W załączonym materiale wideo prezentujemy zestawienie najlepszych zagrywek z całego spotkania. Duży udział w sukcesie reprezentacji Polski miał Tomasz Fornal, który szczególnie w tym elemencie gry zaprezentował się znakomicie, popisując się efektownymi i skutecznymi serwisami.