Polacy postraszyli Brazylię zagrywką. Najlepsze asy serwisowe [WIDEO]

Polscy siatkarze w drugim spotkaniu turnieju Ligi Narodów w Chicago pokonali Brazylię 3:0. Wcześniej, również bez straty seta, okazali się lepsi od reprezentacji Bułgarii. Zwycięstwo nad utytułowanym rywalem miało dodatkowe znaczenie, ponieważ zapewniło "Biało-Czerwonym" awans do turnieju finałowego Ligi Narodów.

W załączonym materiale wideo prezentujemy zestawienie najlepszych zagrywek z całego spotkania. Duży udział w sukcesie reprezentacji Polski miał Tomasz Fornal, który szczególnie w tym elemencie gry zaprezentował się znakomicie, popisując się efektownymi i skutecznymi serwisami.

Marcin Komenda i Kamil Semeniuk, mecz Polska - Brazylia volleyballworld.com materiały prasowe

Tomasz Fornal w reprezentacji Polski Artur Szczepański/Reporter East News

Reprezentacja Polski siatkarzy podczas Ligi Narodów 2026 volleyballworld.com materiały prasowe



