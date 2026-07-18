Polacy pokonali Brazylię. Tomasz Fornal z kolejnym świetnym występem [WIDEO]

Polscy siatkarze świetnie spisują się w Lidze Narodów. Podczas turnieju w Chicago odnieśli kolejne zwycięstwo. Najpierw bez większych problemów pokonali 3:0 reprezentację Bułgarii, a następnie w takim samym stosunku ograli utytułowaną Brazylię. Choć rywale momentami potrafili odrobić straty i doprowadzić do wyrównania, przebieg spotkania przez większość czasu pozostawał pod kontrolą "Biało-Czerwonych".

Dla podopiecznych Nikoli Grbicia było to już ósme zwycięstwo w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Do tej pory Polacy ponieśli zaledwie dwie porażki.

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O zwycięstwie Polaków z Brazylią zadecydowała większa skuteczność w kluczowych elementach gry. "Biało-Czerwoni" lepiej spisywali się w ataku (56% do 49%), zdobyli więcej punktów zagrywką (6:1) i blokiem (6:4), a także popełnili mniej błędów własnych (20 przy 27 Brazylijczyków).

W reprezentacji Polski najwięcej punktów zdobyli Tomasz Fornal i Kamil Semeniuk (po 13), a tuż za nimi uplasował się Bartłomiej Bołądź (12). Po stronie Brazylii najskuteczniejsi byli Darlan Souza oraz Ricardo Lucarelli, którzy zakończyli spotkanie z dorobkiem 12 punktów.

W załączonym materiale wideo można zobaczyć najlepsze akcje Tomasza Fornala, który był jednym z liderów reprezentacji Polski i rozegrał znakomite spotkanie przeciwko Brazylii.

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Polscy siatkarze nie będą mieli wiele czasu na odpoczynek. Kolejne spotkanie rozegrają już w sobotę o godzinie 23:00 czasu polskiego, a ich rywalem będzie reprezentacja Francji. Na zakończenie turnieju w Chicago zmierzą się jeszcze ze Stanami Zjednoczonymi. Podopieczni Nikoli Grbicia mogą jednak podejść do tych meczów ze spokojem, ponieważ zwycięstwo nad Brazylią zapewniło im awans do turnieju finałowego Ligi Narodów.

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Tomasz Fornal MICHAL KLAG/REPORTER East News

Tomasz Fornal w reprezentacji Polski Artur Szczepański/Reporter East News

Tomasz Fornal Piotr Matusewicz East News



