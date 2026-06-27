Najwięcej jakości w ofensywie po stronie Polski dał Bartłomiej Bołądź, który zdobył aż 16 punktów atakiem i był najskuteczniejszym zawodnikiem meczu w tym elemencie. Jego uderzenia były nie tylko regularne, lecz również niezwykle trudne do zatrzymania - szczególnie w drugim i trzecim secie, gdy Polacy przejęli inicjatywę i zaczęli wyraźnie dominować nad rywalem.

Istotny wkład w ofensywny obraz meczu mieli także inni reprezentanci Polski, którzy odciążali Bołądzia i utrzymywali wysoką efektywność ataku. Różnorodność rozegrania oraz dobre przyjęcie pozwalały na wyprowadzanie szybkich, dynamicznych akcji, dzięki którym polscy skrzydłowi regularnie kończyli wymiany. To właśnie zespołowa jakość w ataku sprawiła, że po przegranym pierwszym secie "Biało‑Czerwoni" kontrolowali przebieg kolejnych partii.

Po stronie Niemiec ofensywa opierała się głównie na pojedynczych liderach, którzy potrafili w trudnych momentach zdobywać punkty po mocnych atakach. Szczególnie w pierwszym secie ich skuteczność była na tyle wysoka, że pozwoliła objąć prowadzenie w meczu. Z czasem jednak niemiecki atak napotykał coraz większy opór w postaci bloku podopiecznych Nikoli Grbicia, co ograniczyło jego efektywność.

Ostatecznie mecz w Gliwicach potwierdził, że kluczem do zwycięstwa naszych siatkarzy była w dużej mierze przewaga w jakości ataku. Dotyczy to zarówno indywidualnych popisów, jak i zespołowej organizacji gry. Rywale reprezentacji Polski byli w stanie tworzyć widowiskowe akcje ofensywne, jednak to nasi siatkarze prezentowali większą powtarzalność i skuteczność, co przełożyło się kontrolę nad spotkaniem od drugiego seta.



