Obrony, które rozgrzeły trybuny. Tak zaczął się pierwszy dzień Ligi Narodów [WIDEO]Polsat Sport

Obrony, które rozgrzały trybuny. Tak zaczął się pierwszy dzień Ligi Narodów [WIDEO]

Radosław Tymon

Liga Narodów siatkarzy 2026 wystartowała. W środę rozegrano już m.in. mecze: Polska - Kuba 3:0, Chiny - Słowenia 2:3, Ukraina - Japonia 0:3, Turcja - USA 1:3 oraz Belgia - Bułgaria 3:1. Siatkówka od lat udowadnia, że najgłośniejsze owacje nie zawsze wywołują efektowne ataki. Czasem wystarczy jedna niemożliwa obrona, by cały mecz nabrał nowej energii.

Obrony, które rozgrzewają trybuny. Tak zaczęła się Liga Narodów

Pierwszy dzień zmagań w Lidze Narodów 2026 przyniósł właśnie takie momenty - akcje, po których kibice mogli przecierać oczy ze zdumienia. Oto kompilacja kilku najciekawszych akcji w defensywie w dotychczasowych meczach.

Dwójka polskich siatkarzy w biało-czerwonych strojach wyraża silne emocje podczas meczu, na tle dynamicznej grafiki promującej Ligę Narodów oraz logo Polsat Sport.
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Grupa siatkarzy w niebieskich strojach świętuje zdobyty punkt na boisku, stojąc w okręgu i klaszcząc sobie nawzajem, podczas gdy zawodnicy drużyny przeciwnej w czerwono-białych koszulkach są widoczni po drugiej stronie siatki.
Liga Narodów siatkarzy

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Radosław Tymon


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