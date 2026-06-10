Obrony, które rozgrzały trybuny. Tak zaczął się pierwszy dzień Ligi Narodów [WIDEO]
Liga Narodów siatkarzy 2026 wystartowała. W środę rozegrano już m.in. mecze: Polska - Kuba 3:0, Chiny - Słowenia 2:3, Ukraina - Japonia 0:3, Turcja - USA 1:3 oraz Belgia - Bułgaria 3:1. Siatkówka od lat udowadnia, że najgłośniejsze owacje nie zawsze wywołują efektowne ataki. Czasem wystarczy jedna niemożliwa obrona, by cały mecz nabrał nowej energii.
Obrony, które rozgrzewają trybuny. Tak zaczęła się Liga Narodów
Pierwszy dzień zmagań w Lidze Narodów 2026 przyniósł właśnie takie momenty - akcje, po których kibice mogli przecierać oczy ze zdumienia. Oto kompilacja kilku najciekawszych akcji w defensywie w dotychczasowych meczach.