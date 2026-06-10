Obrony, które rozgrzeły trybuny. Tak zaczął się pierwszy dzień Ligi Narodów [WIDEO] Polsat Sport

Obrony, które rozgrzały trybuny. Tak zaczął się pierwszy dzień Ligi Narodów [WIDEO]

Radosław Tymon

Liga Narodów siatkarzy 2026 wystartowała. W środę rozegrano już m.in. mecze: Polska - Kuba 3:0, Chiny - Słowenia 2:3, Ukraina - Japonia 0:3, Turcja - USA 1:3 oraz Belgia - Bułgaria 3:1. Siatkówka od lat udowadnia, że najgłośniejsze owacje nie zawsze wywołują efektowne ataki. Czasem wystarczy jedna niemożliwa obrona, by cały mecz nabrał nowej energii.