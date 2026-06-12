Już dzień po przegranym 2:3 pojedynku ze Słowenią nasi siatkarze raz jeszcze musieli dać siebie wszystko - na parkiecie czekała na nich reprezentacja Japonii. Zarówno zawodnicy, jak i kibice woleliby, żeby mecz ten przebiegiem przypominał pierwsze w Lidze Narodów starcie z Kubą. Wówczas Polacy bez większych problemów wygrali 3:0.

Na mecz z Japonią trener Nikola Grbić raz jeszcze dokonał zmian w wyjściowym składzie. Tym razem postanowił postawić na m.in. Alaksieja Nasewicza oraz Aleksandra Śliwkę. Pierwszy set rozpoczął się dla naszej reprezentacji całkiem dobrze - w pewnym momencie mieliśmy nawet trzypunktową przewagę. Rywale jednak szybko straty odrobili, a dzięki skutecznej zagrywce i grze w końcówce wygrali 25:21.

W drugim secie Polacy zaprezentowali znacznie lepszą siatkówkę. Głównymi postaciami tej części meczu byli Bartłomiej Lemański i Nasewicz, którzy punktowali zarówno w ataku, jak i serwisem. Dzięki temu nasi zawodnicy wypracowali sobie bezpieczną przewagę, finalnie doprowadzając do remisu w tym starciu, zwyciężając 25:21.

Nikola Grbić stawia na wyrozumiałość i cierpliwość. "Gdyby zawodnicy wyciągali wnioski po jednym meczu, to nie miałbym co robić".

Trzeci set wyróżniał się bardzo wyrównanym poziomem rozgrywki. Japończycy narzucali wysokie tempo gry. Byli także imponująco skuteczni w kontratakach. Pomimo kilku udanych bloków w wykonaniu Polski rywale utrzymali inicjatywę, w wyniku czego ponownie objęli prowadzenie w całym meczu, raz jeszcze zwyciężając 25:21.

Przedostatnia odsłona była ostatnią szansą "Biało-Czerwonych" na utrzymanie możliwości walki o zwycięstwo. Reprezentacja Japonii wysunęła się na kilkupunktowe prowadzenie, jednakże Polacy wytrzymali presję i zaczęli odrabiać straty. Między innymi dobra postawa Michała Gierżota oraz błędy rywali pozwoliły na wygraną 25:22 i doprowadzenie do drugiego tie-breaka z rzędu.

Decydująca część spotkania rozpoczęła się lepiej dla Japonii, która w dosyć krótkim czasie wypracowała sobie przewagę. Siatkarze Grbicia dwukrotnie ją odrabiali, jednak w końcówce nie byli już w stanie dotrzymać kroku przeciwnikowi. Po grze na przewagi to zawodnicy z Azji okazali się lepsi, zwyciężając 17:15.

Dla reprezentacji Polski była to druga porażka w trzech rozegranych meczach podczas turnieju w chińskim Linyi. W najbliższym czasie będą mogli oni jednak zrehabilitować się w meczu z Ukrainą, który zostanie rozegrany już 14 czerwca. Transmisja na antenach Polsat Sport. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.

Mecz Polska - Japonia, atakuje Aleks Nasewicz VolleyballWorld materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Polski mieli problemy z Japonią w Lidze Narodów VolleyballWorld materiały prasowe



