Pierwszym rywalem siatkarzy Nikoli Grbicia w Lidze Narodów była reprezentacja Kuby. Choć w składzie zabrakło największych gwiazd, debiutanci dali selekcjonerowi jasny sygnał, że stać ich na dobrą grę. Szczególnie dobrze zaprezentował się Jakub Majchrzak. Choć momentami rywale potrafili odrobić straty, w końcówkach Polacy pokazali swoją wyższość. Całe spotkanie zakończyło się w trzech setach.

W następnych meczach turnieju w chińskim Linyi reprezentacja Polski zmierzy się ze Słowenią, Japonią oraz Ukrainą. Drugie spotkanie odbędzie się w czwartek o godz. 14 i będzie transmitowane w Polsat Sport. Relację tekstową na żywo zapewni serwis Interia Sport.