Niewiarygodne, jak to wpadło. Najlepsze asy serwisowe meczu Polska - Kuba [WIDEO]
Polscy siatkarze udanie rozpoczęli zmagania w Lidze Narodów. W pierwszym spotkaniu bez większych problemów pokonali reprezentację Kuby 3:0, kontrolując przebieg meczu od początku do końca. O wyniku przesądziły skuteczne bloki i asy serwisowe "Biało-Czerwonych", przy licznych błędach rywali. Zobacz zestawienie najlepszych zagrywek meczu.
Pierwszym rywalem siatkarzy Nikoli Grbicia w Lidze Narodów była reprezentacja Kuby. Choć w składzie zabrakło największych gwiazd, debiutanci dali selekcjonerowi jasny sygnał, że stać ich na dobrą grę. Szczególnie dobrze zaprezentował się Jakub Majchrzak. Choć momentami rywale potrafili odrobić straty, w końcówkach Polacy pokazali swoją wyższość. Całe spotkanie zakończyło się w trzech setach.
W następnych meczach turnieju w chińskim Linyi reprezentacja Polski zmierzy się ze Słowenią, Japonią oraz Ukrainą. Drugie spotkanie odbędzie się w czwartek o godz. 14 i będzie transmitowane w Polsat Sport. Relację tekstową na żywo zapewni serwis Interia Sport.