Choć "Biało-Czerwoni" na turniej Ligi Narodów do Chin nie przylecieli w najmocniejszym składzie, ważne było sprawdzenie formy debiutantów oraz zawodników wracających do kadry. Polacy pierwszy mecz z Kubą zakończyli bez większych problemów, wygrywając 3:0. Później poprzeczka została zawieszona wyżej.

Kolejnym rywalem była Słowenia, a o losach spotkania rozstrzygnął tie-break, w którym lepsi okazali się rywale. W piątek zawodnicy Nikoli Grbicia zmierzyli się natomiast z reprezentacją Japonii, a scenariusz meczu ponownie był bardzo podobny.

Liga Narodów siatkarzy. Zwycięska seria Japonii

Kolejnym rywalem Japonii była reprezentacja Chin prowadzona przez dobrze znanego polskim kibicom Vitala Heynena. W pierwszej partii gospodarze zdołali wypracować kilkupunktową przewagę. Japonia podczas tego turnieju pokazała jednak, że potrafi odrabiać straty. Ostatecznie to właśnie siatkarze z "kraju kwitnącej wiśni" odwrócili losy seta i wygrali 25:23.

W drugiej partii role się odwróciły - tym razem Chińczycy musieli odrabiać straty, jednak w końcówce ponownie lepsi okazali się Japończycy, wygrywając seta. Trzecia odsłona również rozpoczęła się po ich myśli, a Japonia musiała odrabiać straty już od początku, gdy rywale prowadzili nawet 9:2. Tym razem gospodarze nie pozwolili sobie jednak odebrać zwycięstwa w tej partii.

Japończycy nie złożyli broni i dzięki skutecznej grze doprowadzili do czwartego seta, w którym przypieczętowali zwycięstwo w całym spotkaniu. Najlepsze akcje meczu, w tym długie wymiany, zaskakujące zagrywki oraz efektowne ataki i bloki, można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

W sobotę na parkiecie zobaczymy także mecze Kuby ze Słowenią, Brazylii z Serbią, Bułgarii z Argentyną oraz Kanady ze Stanami Zjednoczonymi. "Biało-Czerwoni" zagrają w niedzielny poranek o godzinie 7, a ich rywalem będzie reprezentacja Ukrainy. Transmisja w Polsat Sport, a relacje tekstowe na żywo dostępne będą w serwisie Interia Sport.

Chiny - Japonia 1:3 (23:25, 22:25, 25:20, 21:25)

Reprezentacja Japonii Volleyball World materiały prasowe

Liga Narodów siatkarzy. Vital Heynen prowadzi reprezentację Chin, która ma pewny awans do finałów rozgrywek volleyballworld.com materiały prasowe

Polscy siatkarze podczas meczu Ligi Narodów 2026 volleyballworld.com materiały prasowe



