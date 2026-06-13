Najpierw Polska, później zespół Heynena. Trzecie zwycięstwo stało się faktem [WIDEO]
Reprezentacja Japonii znakomicie rozpoczęła sezon Ligi Narodów. Po zaciętej rywalizacji pokonała polski zespół, a w sobotę dołożyła zwycięstwo nad Chinami 3:1. Jak dotąd pozostaje niepokonana. Najlepsze akcje z meczu można zobaczyć w załączonym materiale wideo.
Choć "Biało-Czerwoni" na turniej Ligi Narodów do Chin nie przylecieli w najmocniejszym składzie, ważne było sprawdzenie formy debiutantów oraz zawodników wracających do kadry. Polacy pierwszy mecz z Kubą zakończyli bez większych problemów, wygrywając 3:0. Później poprzeczka została zawieszona wyżej.
Kolejnym rywalem była Słowenia, a o losach spotkania rozstrzygnął tie-break, w którym lepsi okazali się rywale. W piątek zawodnicy Nikoli Grbicia zmierzyli się natomiast z reprezentacją Japonii, a scenariusz meczu ponownie był bardzo podobny.
Liga Narodów siatkarzy. Zwycięska seria Japonii
Kolejnym rywalem Japonii była reprezentacja Chin prowadzona przez dobrze znanego polskim kibicom Vitala Heynena. W pierwszej partii gospodarze zdołali wypracować kilkupunktową przewagę. Japonia podczas tego turnieju pokazała jednak, że potrafi odrabiać straty. Ostatecznie to właśnie siatkarze z "kraju kwitnącej wiśni" odwrócili losy seta i wygrali 25:23.
W drugiej partii role się odwróciły - tym razem Chińczycy musieli odrabiać straty, jednak w końcówce ponownie lepsi okazali się Japończycy, wygrywając seta. Trzecia odsłona również rozpoczęła się po ich myśli, a Japonia musiała odrabiać straty już od początku, gdy rywale prowadzili nawet 9:2. Tym razem gospodarze nie pozwolili sobie jednak odebrać zwycięstwa w tej partii.
Japończycy nie złożyli broni i dzięki skutecznej grze doprowadzili do czwartego seta, w którym przypieczętowali zwycięstwo w całym spotkaniu. Najlepsze akcje meczu, w tym długie wymiany, zaskakujące zagrywki oraz efektowne ataki i bloki, można zobaczyć w załączonym materiale wideo.
W sobotę na parkiecie zobaczymy także mecze Kuby ze Słowenią, Brazylii z Serbią, Bułgarii z Argentyną oraz Kanady ze Stanami Zjednoczonymi. "Biało-Czerwoni" zagrają w niedzielny poranek o godzinie 7, a ich rywalem będzie reprezentacja Ukrainy. Transmisja w Polsat Sport, a relacje tekstowe na żywo dostępne będą w serwisie Interia Sport.
Chiny - Japonia 1:3 (23:25, 22:25, 25:20, 21:25)