Najlepsze ataki z meczu Bułgaria - Polska[WIDEO]

W materiale wideo zebrano najlepsze ataki z tego spotkania. To właśnie one najlepiej pokazują, jak dużą przewagę Polacy mieli w ofensywie. Bułgarzy próbowali odpowiadać mocą na skrzydłach, ale z biegiem meczu coraz częściej musieli bronić się przed dobrze zorganizowaną grą Biało-Czerwonych. Polska nie opierała się tylko na jednym zawodniku. Piłki kończyli skrzydłowi, środkowi oraz atakujący, a taka różnorodność utrudniała rywalom ustawienie skutecznego bloku.

Najwięcej punktów w polskim zespole zdobył Bartłomiej Bołądź, który bardzo dobrze wykorzystywał swoje szanse w ataku. Był pewny, dynamiczny i skuteczny w momentach, gdy drużyna potrzebowała uspokojenia gry. Ważną rolę odegrał także Tomasz Fornal, który nie tylko kończył akcje, ale też dawał zespołowi energię i odpowiednią agresję w ofensywie. Do tego swoje dołożyli Wilfredo Leon oraz środkowi, dzięki czemu polska gra była trudna do rozszyfrowania.

Szczególnie dobrze wyglądały fragmenty, w których Polacy po obronie błyskawicznie przechodzili do kontrataku. Bułgarzy często potrafili podbić pierwszą piłkę, ale przy kolejnych uderzeniach Biało-Czerwonych brakowało im już odpowiedzi. Polska grała cierpliwie, nie forsowała rozwiązań na siłę i potrafiła wykorzystać wolne przestrzenie po stronie przeciwnika. Właśnie takie akcje znalazły się w kompilacji najlepszych ataków.

Mecz z Bułgarią pokazał, że drużyna Grbicia ma wiele wariantów w ofensywie. Gdy trzeba było uderzyć mocno - Polacy to robili. Gdy sytuacja wymagała sprytu, potrafili zagrać po bloku albo w wolne miejsce. Ta elastyczność była jednym z powodów, dla których spotkanie zakończyło się tak zdecydowanym zwycięstwem.

Najlepsze ataki z meczu Bułgaria - Polska to więc nie tylko zbiór efektownych uderzeń. To także obraz drużyny, która miała kontrolę nad spotkaniem, dobrze czytała grę i potrafiła zamieniać kolejne akcje na punkty. Biało-Czerwoni pokazali siłę, cierpliwość i jakość, która pozwoliła im wygrać bez straty seta.



