Najlepsze ataki z meczów o medale. Liga Narodów siatkarek [WIDEO]

Najpierw do gry przystąpiły Chinki i Włoszki. Stawką był brązowy medal, a zespół Julio Velasco po porażce w półfinale z Brazylią potrafił szybko wrócić na właściwe tory. Italia wygrała 25:16, 23:25, 25:22, 25:13 i zakończyła turniej na podium. Gospodynie miały swoje dobre fragmenty, szczególnie w drugim secie, ale w przekroju całego meczu Włoszki były skuteczniejsze i bardziej regularne.

Najlepsze ataki z tego spotkania pokazują, jak ważna była włoska różnorodność. Italia potrafiła punktować ze skrzydeł, przez środek i po dłuższych wymianach, gdy trzeba było cierpliwie ponawiać akcję. Chiny odpowiadały odważnie, napędzane wsparciem publiczności, ale w decydujących momentach to Włoszki częściej kończyły trudne piłki.

Jeszcze większy ciężar miał finał Turcja - Brazylia. Brazylijki rozpoczęły go od wygranego seta 25:23 i przez moment mogły uwierzyć, że wreszcie sięgną po pierwszy triumf w historii Ligi Narodów. Turcja odpowiedziała jednak w najlepszy możliwy sposób. Kolejne partie wygrała 25:23, 26:24 i 25:21, odwracając losy finału.

Najważniejszą postacią decydującego meczu była Melissa Vargas. Liderka reprezentacji Turcji zdobyła aż 33 punkty i w najważniejszych fragmentach brała na siebie odpowiedzialność za ofensywę. Jej ataki były jednym z symboli finału: mocne, odważne i często kończone mimo trudnych piłek oraz ustawionego bloku rywalek.

Brazylia również miała w tym meczu wiele efektownych akcji. Drużyna z Ameryki Południowej długo utrzymywała się w grze dzięki sile ataku i dobrej pracy w obronie. W końcówkach zabrakło jej jednak ostatniego kroku. Szczególnie bolesna była trzecia partia, przegrana 24:26, która mocno przybliżyła Turcję do złotego medalu.

Kompilacja najlepszych ataków z meczów Chiny - Włochy oraz Turcja - Brazylia pokazuje, jak wysoki poziom miały ostatnie spotkania turnieju w Makau. To były akcje pełne siły, techniki i odwagi. Były uderzenia z wysokich piłek, szybkie rozegrania środkiem, ataki po bloku i wymiany kończone dopiero po kilku obronach.

Liga Narodów siatkarek zakończyła się triumfem Turcji, srebrnym medalem Brazylii i brązem Włoch. Chiny, choć grały przed własną publicznością, musiały zadowolić się czwartym miejscem. Najlepsze ofensywne akcje z meczów o medale są jednak dobrym podsumowaniem całego finałowego dnia - pełnego emocji, presji i siatkówki na najwyższym poziomie.



