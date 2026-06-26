Mecz rozpoczął się od wyrównanej gry, ale z czasem przewagę zaczęli budować Turcy. Przy stanie 7:7 obie drużyny szły punkt za punkt, jednak rywale odskoczyli na 12:9 i 15:11. Polacy odpowiedzieli serią czterech wygranych akcji przy zagrywce Szymona Jakubiszaka i doprowadzili do remisu 17:17. Końcówka premierowej partii była niezwykle zacięta, lecz po grze na przewagi to Turcja wygrała 28:26.

W drugim secie role się odwróciły. Turcy zaczęli lepiej i prowadzili już 7:3 oraz 11:8, ale Polacy znów pokazali charakter. Przy serwisach Bartłomieja Bołądzia gospodarze zdobyli serię punktów, odwrócili wynik z 11:13 na 19:13 i przejęli pełną kontrolę nad setem. Ostatecznie wygrali 25:19, doprowadzając do wyrównania w meczu.

Trzecia partia również była bardzo wyrównana. Do stanu 10:10 obie drużyny grały punkt za punkt, ale później Polacy odskoczyli na 18:14 i utrzymywali bezpieczną przewagę. Choć Turcy przy zagrywce Adisa Lagumdziji zdołali jeszcze obronić cztery piłki setowe, Aleksander Śliwka zakończył tę odsłonę skutecznym atakiem, ustalając wynik na 25:21.

Czwarty set należał już do Turków. Goście ponownie dobrze weszli w partię, prowadzili 8:5 i 13:10, a następnie konsekwentnie powiększali przewagę. Polacy nie byli w stanie zatrzymać rozpędzonego rywala, który przy zagrywce Adisa Lagumdziji wypracował sobie wyraźną zaliczkę i wygrał 25:19, doprowadzając do tie-breaka.

Natomiast końcówka piątego seta pokazała charakter polskiej drużyny. Mimo zmęczenia po wcześniejszym pięciosetowym meczu z Belgią, Polacy wytrzymali presję i dopisali kolejne zwycięstwo.

Kadr z meczu Polska - Turcja VolleyballWorld materiały prasowe

Po spotkaniu rozgrywający reprezentacji Polski Marcin Komenda podkreślił, że drużyna robi postępy z meczu na mecz.

- Mimo zmęczenia nasza gra prezentowała się lepiej niż dzień wcześniej. Potrzebujemy takich spotkań, żeby jak najlepiej się zgrać. Najważniejsze, że mimo tych mordęg wygrywamy - powiedział po meczu.

Siatkarz przyznał również, że był to "brudny mecz", w którym nie brakowało błędów po obu stronach, jednak najważniejsze było odniesienie zwycięstwa.

Polska wysoko w tabeli Ligi Narodów

Po dwóch zwycięstwach odniesionych podczas turnieju w Gliwicach reprezentacja Polski utrzymuje się w ścisłej czołówce tabeli Ligi Narodów. Biało-Czerwoni najpierw pokonali Belgię 3:2, a następnie Turcję również 3:2, zdobywając kolejne cenne punkty w walce o awans do turnieju finałowego.

Przed zespołem Nikoli Grbicia jeszcze dwa spotkania podczas gliwickiego turnieju - z Niemcami oraz Argentyną. Jeśli Polacy utrzymają skuteczność i determinację pokazaną w meczu z Turcją, pozostaną jednymi z głównych kandydatów do walki o najwyższe cele w tegorocznej Lidze Narodów.



