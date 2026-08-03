Najlepsze akcje Polaków w turnieju finałowym Ligi Narodów [WIDEO]

W materiale wideo zebrano najlepsze akcje Polaków z fazy play-off VNL. To nie tylko efektowne ataki, mocne bloki czy asy serwisowe. To przede wszystkim zapis drogi zespołu, który w decydujących meczach potrafił łączyć jakość z odpornością psychiczną.

Pierwszym krokiem był ćwierćfinał z Ukrainą. Polska wygrała 3:1, ale nie był to mecz bez problemów. Po dwóch setach był remis, bo rywale grali odważnie i potrafili wykorzystać słabszy fragment Biało-Czerwonych. Odpowiedź przyszła w trzeciej i czwartej partii. Polacy poprawili skuteczność w ataku, lepiej funkcjonowali blokiem i odzyskali kontrolę nad spotkaniem. Liderem był Bartłomiej Bołądź, który zdobył 24 punkty, a ważne wsparcie dał Wilfredo Leon, autor 16 punktów.

W półfinale czekała Słowenia, czyli rywal, który w ostatnich latach wielokrotnie sprawiał Polakom problemy. Tym razem Biało-Czerwoni zagrali jednak bardzo konkretnie i nie pozwolili przeciwnikom rozwinąć skrzydeł. Jednym z symboli tego meczu była zagrywka Leona, który według Volleyball World zanotował sześć asów serwisowych. Polska wygrała 3:0 i zameldowała się w finale.

Decydujący mecz ze Stanami Zjednoczonymi miał wszystko, czego można oczekiwać od finału. Były zwroty akcji, sety rozstrzygane w końcówkach i tie-break, w którym Polacy zachowali więcej spokoju. Biało-Czerwoni wygrali 3:2, w setach 25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10. Tym samym obronili tytuł i po raz trzeci w historii sięgnęli po złoto Ligi Narodów. MVP turnieju został Tomasz Fornal.

Najlepsze akcje z fazy play-off dobrze pokazują, na czym Polska budowała przewagę w turnieju finałowym. Bartłomiej Bołądź był ważną opcją w ataku, Wilfredo Leon dokładał punkty zagrywką, atakiem i blokiem, a Tomasz Fornal dawał stabilność w trudniejszych fragmentach. Duże znaczenie miała też praca całego zespołu w systemie blok-obrona, bo Polacy często nie kończyli akcji od razu, ale potrafili przedłużyć wymianę i wykorzystać kolejną szansę.

Kompilacja obejmuje najważniejsze momenty z trzech meczów fazy play-off: ćwierćfinału z Ukrainą, półfinału ze Słowenią i finału ze Stanami Zjednoczonymi. W każdym z tych spotkań Polska korzystała z różnych elementów gry: skutecznego ataku, presji serwisem, bloku i kontrataków po obronie. To pozwoliło drużynie Nikoli Grbicia wygrać turniej finałowy w Ningbo i obronić tytuł w Lidze Narodów.

Polscy siatkarze świętujący zwycięstwo w Lidze Narodów volleyballworld.com materiały prasowe



