Najlepsze akcje meczu Polska - Ukraina. Zobacz, co działo się na parkiecie (WIDEO)
Reprezentacja Polski zakończyła pierwszy turniej Ligi Narodów w Chinach efektownym zwycięstwem nad Ukrainą 3:2. Biało-Czerwoni odwrócili losy spotkania ze stanu 0:2, a kibice byli świadkami kilkunastu widowiskowych wymian.
Mecz Polski z Ukrainą dostarczył kibicom mnóstwo emocji. Biało-Czerwoni odwrócili losy spotkania ze stanu 0:2 i ostatecznie wygrali po tie-breaku, a na parkiecie nie brakowało efektownych zagrań.
W załączonych materiałach zebraliśmy najlepsze momenty tego spotkania.
Polacy zakończyli pierwszy tydzień Ligi Narodów z bilansem dwóch zwycięstw i dwóch porażek. Kolejne spotkania rozegrają już przed własną publicznością podczas turnieju w Gliwicach.