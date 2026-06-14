Liga Narodów. Najlepsze akcje w zagrywce. Ukraina - Polska. WIDEOPolsat Sport

Najlepsze akcje meczu Polska - Ukraina. Zobacz, co działo się na parkiecie (WIDEO)

Radosław Tymon

Reprezentacja Polski zakończyła pierwszy turniej Ligi Narodów w Chinach efektownym zwycięstwem nad Ukrainą 3:2. Biało-Czerwoni odwrócili losy spotkania ze stanu 0:2, a kibice byli świadkami kilkunastu widowiskowych wymian.

Mecz Polski z Ukrainą dostarczył kibicom mnóstwo emocji. Biało-Czerwoni odwrócili losy spotkania ze stanu 0:2 i ostatecznie wygrali po tie-breaku, a na parkiecie nie brakowało efektownych zagrań.

Liga Narodów. Najlepsze akcje w bloku. Ukraina - Polska. WIDEOPolsat Sport
Liga Narodów. Najlepsze akcje w ataku. Ukraina - Polska. WIDEOPolsat Sport
Liga Narodów. Ukraina -Polska: piłka meczowa. WIDEOPolsat Sport

W załączonych materiałach zebraliśmy najlepsze momenty tego spotkania.

Dwóch siatkarzy reprezentacji Polski w czerwonych strojach prowadzi rozmowę na boisku, obok trener drużyny w białej koszulce spoglądający w bok.
Nikola Grbić w meczu z Ukrainą przekonał się do Aleksa NasewiczaVolleyballWorld materiały prasowe

Polacy zakończyli pierwszy tydzień Ligi Narodów z bilansem dwóch zwycięstw i dwóch porażek. Kolejne spotkania rozegrają już przed własną publicznością podczas turnieju w Gliwicach.

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Liga Narodów siatkarzy

Ukraina -Polska: piłka meczowa [WIDEO]

Radosław Tymon




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