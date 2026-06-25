Najlepsze akcje biało-czerwonych w meczu z Belgią [WIDEO]

Polacy długo musieli gonić wynik, ponieważ po dwóch setach sensacyjnie przegrywali 0:2 z debiutującą w rozgrywkach Belgią. Rywale imponowali skutecznością w ataku, a Ferre Reggers rozgrywał spotkanie życia, kończąc je z aż 34 punktami.

Nasi zawodnicy odpowiedzieli jednak bardzo dobrą grą w wielu elementach, prezentując kilka efektownych akcji, które pozwoliły im wrócić do meczu i doprowadzić do wyrównanej walki. W artykule prezentujemy kompilację najlepszych akcji Polaków z tego spotkania.

Najlepsi punktujący: Bartłomiej Bołądź (24), Artur Szalpuk (17), Jakub Nowak (14), Aleksander Śliwka (12) - Polska; Ferre Reggers (34), Seppe Rotty (18), Wout D'heer (12), Simon Plaskie (10) - Belgia. Belgowie byli skuteczniejsi w ataku (52%-45%, punkty 74-57), natomiast Polacy lepiej punktowali zagrywką (7-4) i blokiem (14-11), a także popełnili zdecydowanie mniej błędów własnych (19 przy 34 Belgów).

Reprezentacja Polski siatkarzy podczas meczu Ligi Narodów 2026 w Arenie Gliwice volleyballworld.com materiały prasowe

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