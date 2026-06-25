Najlepsze akcje biało-czerwonych w meczu z Belgią [WIDEO]
Po pięciosetowym thrillerze w Gliwicach Polska pokonała Belgię 3:2, jednak sam wynik to tylko część historii tego spotkania. Mecz Ligi Narodów siatkarzy obfitował w długie wymiany, spektakularne obrony i efektowne akcje po obu stronach siatki. W tym materiale prezentujemy kompilację najlepszych zagrań Polaków z tego spotkania.
Polacy długo musieli gonić wynik, ponieważ po dwóch setach sensacyjnie przegrywali 0:2 z debiutującą w rozgrywkach Belgią. Rywale imponowali skutecznością w ataku, a Ferre Reggers rozgrywał spotkanie życia, kończąc je z aż 34 punktami.
Nasi zawodnicy odpowiedzieli jednak bardzo dobrą grą w wielu elementach, prezentując kilka efektownych akcji, które pozwoliły im wrócić do meczu i doprowadzić do wyrównanej walki. W artykule prezentujemy kompilację najlepszych akcji Polaków z tego spotkania.
Najlepsi punktujący: Bartłomiej Bołądź (24), Artur Szalpuk (17), Jakub Nowak (14), Aleksander Śliwka (12) - Polska; Ferre Reggers (34), Seppe Rotty (18), Wout D'heer (12), Simon Plaskie (10) - Belgia. Belgowie byli skuteczniejsi w ataku (52%-45%, punkty 74-57), natomiast Polacy lepiej punktowali zagrywką (7-4) i blokiem (14-11), a także popełnili zdecydowanie mniej błędów własnych (19 przy 34 Belgów).
Przed "Biało-Czerwonymi" w najbliższych dniach kolejne szanse na punkty w tabeli Ligi Narodów. Już 25 czerwca nasi siatkarze zagrają z Turcją. Transmisja na antenach Polsat Sport. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.