Środowe mecze turnieju finałowego Ligi Narodów wyłoniły pierwszych półfinalistów. W emocjonującym starciu Słowenia po pięciosetowym boju pokonała Turcję. W drugim ćwierćfinale Japonia wygrała z reprezentacją Chin 3:1.

Pierwszym czwartkowym ćwierćfinałem było spotkanie Włoch ze Stanami Zjednoczonymi. Obie drużyny przystępowały do rywalizacji z identycznym bilansem fazy interkontynentalnej - po cztery porażki.

Liga Narodów siatkarzy. Zwycięstwo Stanów Zjednoczonych

Pierwszy set rozpoczął się od dwupunktowego prowadzenia Amerykanów. Choć Włosi szybko doprowadzili do remisu (5:5), inicjatywę przejęli ich rywale, którzy stopniowo budowali przewagę. Italii udało się jeszcze wyrównać przy stanie 17:17, jednak końcówka należała do reprezentacji USA, która wygrała 25:22.

Druga partia miała podobny przebieg. Włosi próbowali utrzymywać kontakt punktowy, ale to Amerykanie nadawali tempo gry. W pewnym momencie ich przewaga wzrosła do sześciu punktów, a ostatecznie zwyciężyli 25:21.

Najwięcej emocji dostarczył trzeci set. Włosi prowadzili już 15:10 i wydawało się, że przedłużą losy spotkania. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych odrobiła jednak całą stratę w jednym ustawieniu, przejęła prowadzenie i nie oddała go już do końca, wygrywając także tę partię 25:21, a cały mecz 3:0.

Przez całe spotkanie Amerykanie prezentowali się bardzo pewnie. Kluczowym elementem ich gry była skuteczna zagrywka, dzięki której zdobywali punkty bezpośrednio lub znacząco utrudniali rywalom rozegranie akcji.

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Reprezentacja Stanów Zjednoczonych w półfinale zmierzy się z Japonią. Skrót spotkania oraz najważniejsze akcje można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

To nie koniec siatkarskich emocji w turnieju finałowym. O godzinie 13:30 na parkiet wyjdą podopieczni Nikoli Grbicia, którzy w ćwierćfinale zmierzą się z reprezentacją Ukrainy. Transmisję spotkania będzie można śledzić na sportowych kanałach Polsatu Sport, a najważniejsze informacje i relacje będą dostępne również w serwisie Interia Sport.

Kadr z meczu Włochy - USA VolleyballWorld materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji USA VolleyballWorld materiały prasowe

Micah Ma'a w barwach reprezentacji USA Volleyball World materiały prasowe



