Melissa Vargas zagrała finał życia. 33 punkty i złoto Ligi Narodów [WIDEO]

Finał rozpoczął się dla Turcji od trudnego momentu. Brazylia wygrała pierwszego seta 25:23 i mogła uwierzyć, że wreszcie przełamie serię przegranych finałów w VNL. Turczynki nie straciły jednak kontroli nad spotkaniem. Od drugiej partii coraz mocniej do głosu dochodziła właśnie Vargas, która kończyła najważniejsze piłki i regularnie rozbijała brazylijski blok.

W kolejnych setach gra Turcji coraz częściej opierała się na skuteczności jej największej gwiazdy. Vargas punktowała z wysokich piłek, kończyła akcje po dłuższych wymianach i dawała drużynie spokój w momentach, gdy Brazylia próbowała wracać do gry. Szczególnie ważna była trzecia partia, zakończona wynikiem 26:24. To właśnie tam ważyły się losy finału, a Turczynki lepiej wytrzymały presję.

W materiale wideo zebrano najlepsze akcje Melissy Vargas z finału Turcja - Brazylia. To był pokaz siły, zasięgu i chłodnej głowy w decydujących momentach. Brazylijki próbowały ją zatrzymywać blokiem, ale atakująca regularnie znajdowała sposób na zdobywanie punktów. Jej dorobek 33 punktów najlepiej pokazuje, jak duży wpływ miała na końcowy wynik.

Turcja wygrała finał 3:1, w setach 23:25, 25:23, 26:24, 25:21, i po raz drugi w historii sięgnęła po triumf w Lidze Narodów. Dla Vargas był to mecz, który może zostać jednym z symboli całego turnieju. W najważniejszym momencie nie tylko udźwignęła rolę liderki, ale też poprowadziła reprezentację do złota.

Brazylia po raz kolejny musiała pogodzić się ze srebrnym medalem. Przez długie fragmenty finału była bardzo blisko, ale w decydujących akcjach to Turcja miała po swojej stronie zawodniczkę, która robiła różnicę. Melissa Vargas zakończyła finał z 33 punktami i została twarzą tureckiego triumfu w Makau.