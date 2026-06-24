Dla obu reprezentacji było to piąte starcie w obecnie trwającej, ósmej edycji Ligi Narodów. W tym roku lepszą dyspozycję prezentuje Turcja, która po wygranej z Chinami ma na swoim koncie 3 zwycięstwa. Siatkarze z Azji mogą się pochwalić zaledwie jednym triumfem - 3:0 przeciwko Kubie, która zajmuje ostatnią pozycję w tabeli rozgrywek.