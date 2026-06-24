Marazm Chińczyków trwa. Kolejna bolesna porażka w Lidze Narodów [WIDEO]
W środę 24 czerwca powróciła siatkarska Liga Narodów. Jednym z pierwszych rozegranych tego dnia spotkań był pojedynek Chin i Turcji. Po dotychczasowej słabej dyspozycji tych pierwszych mało kto spodziewał się wyrównanej rywalizacji. Po szybkim i jednostronnym starciu tureccy zawodnicy cieszyli się z wygranej 3:0. Powyższy materiał wideo przedstawia skrót meczu Chiny - Turcja.
Dla obu reprezentacji było to piąte starcie w obecnie trwającej, ósmej edycji Ligi Narodów. W tym roku lepszą dyspozycję prezentuje Turcja, która po wygranej z Chinami ma na swoim koncie 3 zwycięstwa. Siatkarze z Azji mogą się pochwalić zaledwie jednym triumfem - 3:0 przeciwko Kubie, która zajmuje ostatnią pozycję w tabeli rozgrywek.