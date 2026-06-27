Liga Narodów. Włochy - Brazylia. Skrót meczu. WIDEO

Początek należał do mistrzów świata. Włosi od pierwszych piłek wywierali ogromną presję zagrywką, a asy serwisowe Bovolenty, Bottolo i Sanguinettiego pozwoliły im szybko zbudować przewagę. Brazylijczycy próbowali odpowiadać atakami Lucarellego, Darlana, Judsona i Flávio, jednak popełniali zbyt wiele błędów w kluczowych momentach.

Przełom nastąpił dopiero w trzecim secie. Wejście Bryana całkowicie odmieniło grę Canarinhos. Wspólnie z Lucarellim poprowadził zespół do zwycięstwa w tej partii, dając kibicom nadzieję na doprowadzenie do tie-breaka.

W czwartym secie Brazylia ponownie objęła prowadzenie, ale końcówka należała do Włochów. Paolo Porro, Bottolo i Bovolenta wykorzystali błędy rywali i zamknęli mecz wynikiem 25:23.

To druga z rzędu porażka Brazylii podczas turnieju w Lublanie. Zespół spadł na szóste miejsce w tabeli Ligi Narodów z bilansem czterech zwycięstw i dwóch przegranych.

Szansę na przełamanie Brazylijczycy będą mieli już w sobotę. Ich kolejnym rywalem będzie gospodarz turnieju - Słowenia. Na zakończenie drugiego tygodnia zmagań zmierzą się jeszcze z Kanadą.

Włosi natomiast wracają na zwycięską ścieżkę w idealnym momencie i przed starciem ze Słowenią znów są w grze o wysokie miejsce w tabeli Ligi Narodów.

Bohaterowie meczu

Najlepszym zawodnikiem spotkania był Bovolenta, który zdobył 20 punktów. Niewiele mniej dołożył Bottolo (19 pkt). Bardzo ważną rolę odegrał również Sani, notując trzy asy serwisowe.

Po stronie Brazylii wyróżnili się Lucarelli (14 pkt) oraz Judson (12 pkt) i Bryan (12 pkt).

Liga Narodów siatkarzy. Wyniki pozostałych meczów - piątek 26.06:

2026-06-26: Ukraina - Kanada 3:1 (25:19, 25:23, 18:25, 25:23)

2026-06-26: Chiny - Argentyna 0:3 (22:25, 19:25, 22:25)

2026-06-26: Iran - Japonia 2:3 (19:25, 19:25, 25:20, 25:23, 12:15)

2026-06-26: Belgia - Niemcy 1:3 (22:25, 25:19, 23:25, 19:25)

2026-06-26: Brazylia - Włochy 1:3 (19:25, 23:25, 25:22, 23:25)

2026-06-26: Serbia - Kuba 3:1 (25:19, 13:25, 25:23, 25:22)



