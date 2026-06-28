Przed starciem z Brazylijczykami Słoweńcy mieli za sobą komplet zwycięstw podczas pierwszego turnieju w Chinach, a przed własną publicznością uporali się już z Kanadą i Bułgarią. Zespół prowadzony przez Fabio Soliego potwierdził świetną dyspozycję również w konfrontacji z jednym z faworytów Ligi Narodów.

Choć historia bezpośrednich spotkań zdecydowanie przemawiała za Brazylią, która wygrała pięć z sześciu wcześniejszych meczów tych drużyn w VNL, tym razem na parkiecie dominowali gospodarze. Trzykrotni mistrzowie olimpijscy i świata nie znaleźli sposobu na znakomicie dysponowanych Słoweńców.

Pierwszy set rozpoczął się od mocnego uderzenia gospodarzy, którzy serią sześciu punktów odskoczyli na 11:5. Brazylijczycy zdołali odrobić większość strat i doprowadzili do niezwykle emocjonującej końcówki, obejmując nawet prowadzenie 23:22. Ostatnie słowo należało jednak do Słoweńców, którzy zachowali więcej zimnej krwi i zwyciężyli 27:25.

Druga partia przebiegała już pod pełną kontrolą miejscowych. Świetna seria zagrywek Roka Mozicia pozwoliła zbudować dziewięciopunktową przewagę, której Brazylijczycy nie byli w stanie odrobić. Słowenia pewnie wygrała 25:17 i znalazła się o krok od triumfu.

Równie zdecydowanie rozpoczęła trzeciego seta. Gospodarze szybko odskoczyli na kilka punktów, a po asach serwisowych Nika Mujanovicia prowadzili już 10:4. Brazylia próbowała jeszcze wrócić do gry i zmniejszyła stratę do dwóch punktów, ale końcówka ponownie należała do gospodarzy, którzy wykorzystali pierwszą piłkę meczową i przypieczętowali zwycięstwo 25:20.

Najskuteczniejszym zawodnikiem spotkania był Toncek Stern, który zdobył 19 punktów. Rok Mozić dołożył 17 ,,oczek", a Nik Mujanović zakończył mecz z dorobkiem 11 punktów.

Słoweńcy zakończą turniej w Lublanie niedzielnym hitem z reprezentacją Włoch. Jeśli utrzymają obecną formę, będą jednym z głównych kandydatów do walki o końcowy triumf w tegorocznej Lidze Narodów.

Liga Narodów siatkarzy. Wyniki meczów - sobota 27 czerwca:

2026-06-27: Bułgaria - Kanada 3:2 (25:27, 25:22, 21:25, 25:18, 15:11)

2026-06-27: USA - Japonia 2:3 (25:18, 21:25, 25:20, 22:25, 13:15)

2026-06-27: Polska - Niemcy 3:1 (23:25, 25:16, 25:17, 25:15)

2026-06-27: Turcja - Argentyna 3:2 (19:25, 21:25, 25:21, 25:18, 18:16)

2026-06-27: Francja - Serbia 3:0 (25:23, 25:16, 25:22)



