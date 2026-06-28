Liga Narodów siatkarzy 2026. Wyniki i skróty meczów - sobota 27.06

Sobota 27.06 w Lidze Narodów 2026 obfitowała w wyrównane mecze i sporo siatkarskich emocji, które często rozstrzygały się w końcówkach setów. Przed nami krótkie podsumowanie wczorajszych spotkań wraz ze skrótami wideo.

Bułgaria - Kanada 3:2

Bardzo wyrównane spotkanie. Kanada prowadziła 2:1 w setach, ale Bułgaria odrobiła straty dzięki lepszej grze w obronie i skuteczniejszemu tie-breakowi.

(25:27, 25:22, 21:25, 25:18, 15:11)

Liga Narodów. Bułgaria - Kanada. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

USA - Japonia 2:3

Mecz pełen zwrotów akcji. Amerykanie dobrze zaczęli, ale Japonia z każdą partią grała coraz szybciej i dokładniej w ataku. Decydujący tie-break padł łupem Japończyków po zaciętej końcówce.

(25:18, 21:25, 25:20, 22:25, 13:15)

Liga Narodów. Stany Zjednoczone - Japonia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Polska - Niemcy 3:1

Polacy zaczęli nerwowo i przegrali pierwszego seta, ale później przejęli kontrolę nad spotkaniem. Kluczowa była poprawa zagrywki i skuteczność w ataku, która całkowicie rozbiła Niemców.

(23:25, 25:16, 25:17, 25:15)

Liga Narodów. Polska - Niemcy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Turcja - Argentyna 3:2

Jedno z najbardziej dramatycznych spotkań dnia. Argentyna była o krok od zwycięstwa prowadząc 2:0, ale Turcja odwróciła mecz agresywną grą i wygrała tie-break minimalną różnicą.

(19:25, 21:25, 25:21, 25:18, 18:16)

Turcja - Argentyna. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Francja - Serbia 3:0

Francja bez większych problemów kontrolowała przebieg meczu. Serbia nie znalazła sposobu na skuteczny blok i mocną zagrywkę rywali, co przełożyło się na szybkie 3:0.

(25:23, 25:16, 25:22)

Francja - Serbia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Słowenia - Brazylia 3:0

Największa niespodzianka dnia. Słowenia zagrała bardzo odważnie i skutecznie, a Brazylia nie potrafiła wejść na swój poziom. Każdy set był pod kontrolą Słoweńców.

(27:25, 25:17, 25:20)

Liga Narodów. Słowenia - Brazylia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Po trzech tygodniach fazy grupowej - i łącznie 108 meczach - tabela wyłoni finalistów. Do turnieju finałowego awansuje siedem najlepszych drużyn fazy zasadniczej. Ósme miejsce w Final Eight mają już zagwarantowane Chiny jako gospodarz turnieju.

Chiny czekają na najlepszych

Finał odbędzie się w chińskim Ningbo w dniach 29 lipca - 2 sierpnia. To tam rozstrzygną się losy medali w tej edycji Ligi Narodów. Ćwierćfinały zaplanowano na 29 i 30 lipca, półfinały na 1 sierpnia, a dwa dni później - mecz o brąz i wielki finał.

Najbliższy mecz Polski

Kolejnym rywalem naszych siatkarzy będzie reprezentacja Argentyny. Mecz zaplanowany jest na 28 czerwca o godz. 20:00. Transmisja na antenach Polsat Sport. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.