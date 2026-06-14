Liga Narodów siatkarzy 2026. Wyniki i skróty meczów - sobota 13.06 (WIDEO)

W sobotę Iran nie dał szans Argentynie, Turcja sprawiła sporą niespodziankę, pokonując Francję bez straty seta, a Japonia wywiozła komplet punktów z meczu przeciwko Chinom. Niezwykle zacięty przebieg miało starcie Kuby ze Słowenią, które zakończyło się dopiero po tie-breaku. Bez większych problemów zwyciężyła natomiast Brazylia, która pokonała Serbię 3:0.