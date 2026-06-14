Liga Narodów siatkarzy 2026. Wyniki i skróty meczów - sobota 13.06 (WIDEO)
Sobotnia seria spotkań Ligi Narodów siatkarzy przyniosła niespodziewane rozstrzygnięcia pełne zwrotów akcji. Największą sensacją była porażka Francji z Turcją, a kibice do samego końca emocjonowali się dramatycznym starciem Kanady ze Stanami Zjednoczonymi.
W sobotę Iran nie dał szans Argentynie, Turcja sprawiła sporą niespodziankę, pokonując Francję bez straty seta, a Japonia wywiozła komplet punktów z meczu przeciwko Chinom. Niezwykle zacięty przebieg miało starcie Kuby ze Słowenią, które zakończyło się dopiero po tie-breaku. Bez większych problemów zwyciężyła natomiast Brazylia, która pokonała Serbię 3:0.
Prawdziwy thriller obejrzeli kibice w meczu Kanady ze Stanami Zjednoczonymi. Gospodarze wygrali dwa pierwsze sety, w tym niezwykle długą drugą partię 35:33, ale Amerykanie odwrócili losy rywalizacji i ostatecznie triumfowali po tie-breaku.
Wyniki meczów Ligi Narodów siatkarzy (13 czerwca):
Iran - Argentyna 3:0 (25:23, 25:19, 25:23)
Turcja - Francja 3:0 (25:23, 27:25, 25:21)
Chiny - Japonia 1:3 (23:25, 22:25, 25:20, 21:25)
Kuba - Słowenia 2:3 (15:23, 28:26, 25:19, 14:25, 11:15)
Brazylia - Serbia 3:0 (25:22, 25:18, 25:22)
Bułgaria - Argentyna 3:1 (23:25, 25:23, 25:15, 25:23)
Kanada - Stany Zjednoczone 2:3 (25:20, 35:33, 24:26, 21:25, 11:15)