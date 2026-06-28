Liga Narodów siatkarzy 2026: Najlepsze akcje sobotnich meczów (27.06) [WIDEO]

Sobota w Lidze Narodów 2026 przyniosła wiele emocji i kilka pięciosetowych spotkań. Wyróżniła się szczególnie Japonia, która pokonała USA po tie-breaku, oraz Słowenia, która sprawiła dużą niespodziankę, wygrywając z Brazylią 3:0.

Bułgaria - Kanada 3:2

(25:27, 25:22, 21:25, 25:18, 15:11)

USA - Japonia 2:3

(25:18, 21:25, 25:20, 22:25, 13:15)

Polska - Niemcy 3:1

(23:25, 25:16, 25:17, 25:15)

Turcja - Argentyna 3:2

(19:25, 21:25, 25:21, 25:18, 18:16)

Francja - Serbia 3:0

(25:23, 25:16, 25:22)

Słowenia - Brazylia 3:0

(27:25, 25:17, 25:20)

Po trzech tygodniach fazy grupowej - i łącznie 108 meczach - tabela wyłoni finalistów. Do turnieju finałowego awansuje siedem najlepszych drużyn fazy zasadniczej. Ósme miejsce w Final Eight mają już zagwarantowane Chiny jako gospodarz turnieju.

Chiny czekają na najlepszych

Finał odbędzie się w chińskim Ningbo w dniach 29 lipca - 2 sierpnia. To tam rozstrzygną się losy medali w tej edycji Ligi Narodów. Ćwierćfinały zaplanowano na 29 i 30 lipca, półfinały na 1 sierpnia, a dwa dni później - mecz o brąz i wielki finał.



